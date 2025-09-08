أريانا غراندي تعتمد إطلالة جديدة أمام ماريا كاري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، والمعروفة باسم "MTV VMAs"، استحوذت إطلالات النجمات على عدسات المصورين وكانت من بين النجمات التي لاقت إطلالتها إعجاب الجمهور والحضور هي النجمة أريانا غراندي، التي اختارت فستان كلاسيكي منقط حتى القدمين، مع مجوهرات أكملت بها إطلالتها. ولكن لم تدم هذه الإطلالة طويلاً خلال الحفل الي تخلله مجموعة كبيرة من تقديم الأغاني المختلفة التي صاحبها إستعراضات مبهرة، حيث قامت غراندي بتغير فستانها واعتماد آخر خلال تسليم الجائزة التقديرية للنجمة ماريا كاري.

أريانا غراندي تعتمد إطلالة جديدة لتقديم جائزة ماريا كاري

— Video Music Awards (@vmas)اعتمدت أريانا غراندي في إطلالتها الثانية بحفل توزيع جوائز MTV VMAs فستان أسود أنيق به لمعة، بتصميم ضيّق من الخصر ينسدل بأسلوب منفوش، يبرز أنوثة الإطلالة بتفاصيله الراقية، مع فتحة في الصدر على شكل حرف V.

وقد قدمت أريانا غراندي التكريم لماريا كاري بجائزة فيديو فانغارد لإنجازاتها الموسيقية، بعد أن قدمت الأخيرة مجموعة من الأغاني المفضلة لدى المعجبين، التي تفاعل وقد قامت غراندي بالإنحناء أمام ماريا كاري تعبيراً منها عن تقديرها واحترامها لها ولفنها، الأمر الذي جعل ماريا كاري تعانق غراندي وتقبلها.

ثم ضحكت كاري وهي تبدأ خطاب استلام الجائزة قائلةً: "هذا الرجل القمري ثقيل جدًا" في إشارة منها لتمثال الجائزة، وقالت لغراندي، مما أثار دهشتها: "أنا ممتنة جدًا لكِ".

أريانا غراندي تفاجئ الجميع بحضورها

https://www.instagram.com/p/DOUaMzbCJnP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOUaMzbCJnP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOUaMzbCJnP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

خطفت النجمة أريانا غراندي الأضواء لحضورها حفل توزيع جوائز MTV VMAs للأغاني المصورة، وذلك بعد فترة انقطاع عن حضور أي فعاليات لتركيزها على العمل في الجزء الثاني من Wicked. وقد تألقت غراندي على السجادة الحمراء بإطلالة منقّطة حتى القدمين، مع مجوهرات أكملت بها إطلالتها.

أريانا غراندي وترشيحات MTV VMAs

تشارك أريانا غراندي في حفل توزيع جوائز MTV VMAs هذا العام كمرشحة لعدة جوائز، منها جائزة فيديو العام، أفضل فيديو طويل، أفضل إخراج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل أغنية بوب عن أغنية Brighter Days Ahead، بالإضافة إلى جائزة أفضل فنانة بوب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»