تكريم بوستا رايمز بجائزة مرموقة في حفل توزيع جوائز MTV VMA ويهدي جائزته لمقدم الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 05:04 صباحاً - في ليلة يختلط بها التقدير بالفن والموسيقى، يجتمع نجوم الغناء في حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، والمعروفة باسم "MTV VMAs"؛ تكريماً لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي، بحضور أبرز نجوم الموسيقى والغناء. ولا يقتصر الحفل على تقديم العروض الغنائية المصاحبة للإستعراضات القوية فحسب، بل يشمل أيضاً 3 من عمالقة الموسيقى وهم ريكي مارتن، ماريا كاري و بوستا رايمز الذي تم منحه جائزة "روك ذا بيلز" الرؤيوية الافتتاحية MTV VMA Rock The Bells Visionary Award الافتتاحية.

الاحتفال بمسيرة بوستا رايمز الموسيقية في حفل MTV VMAs

تسلم أيقونة الهيب هوب، مغني الراب والممثل بوستا رايمز- الذي وصفته قناة MTV بأنه أحد أعظم فناني الهيب هوب التشكيليين- جائزة "روك ذا بيلز" الرؤيوية الافتتاحية MTV VMA Rock The Bells Visionary Award من MTV VMA، تكريماً لـ"تأثيره الثقافي الرائد ومسيرته الموسيقية المتميزة"، كما سيُحيي رايمز حفلًا موسيقيًا مباشرًا خلال الحفل. وبهذه الجائزة أصبح رايمز هو أول من يحصل عليها.

وجاء تكريمه بعد أن قدّم مجموعة من أغانيه الناجحة، بما في ذلك "Pass the Courvoisier الجزء الثاني"، "Scenario" وغيرها، في عودة طال انتظارها إلى المسرح في حفل جوائز الفيديوهات المصورة. وقد أشعل الأداء حماس الجمهور بفضل أدائه الحماسي.

بوستا رايمز يهدي جائزته لمقدم الحفل

أهدى بوستا رايمز فوزه بجائزة "روك ذا بيلز" الرؤيوية الافتتاحية من جوائز MTV VMAs لمقدم الحفل إل إل كول جاي لإلهامه بكتابة أولى كلمات أغاني الراب الخاصة به. ثم سخر من MTV لانتظارها 35 عامًا لمنحه لقب "مون بيرسون" Moon Person، بعد أن رُشِّح عدة مرات.

كما أشاد بوستا بمذيعة MTV الراحلة أناندا لويس، التي توفيت في يونيو عن عمر يناهز 52 عامًا بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي عام 2020.

تأثير بوستا رايمز على المشهد الموسيقي

ظهر رايمز لأول مرة في حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي في عام 1997، ومنذ ذلك الحين قدم عروضًا عديدة، بما في ذلك مجموعة رائعة من أفضل الأغاني لإغلاق حفل عام 2021.

باع مغني الراب 20 مليون ألبوم عالميًا، ودخلت سبعة ألبومات لأول مرة قائمة أفضل 10 أغاني على قائمة Billboard 200، ورُشِّح لـ 12 جائزة غرامي، ولديه كتالوج يضم أكثر من 60 مليون تسجيل حاصل على شهادات ذهبية وبلاتينية. كما حاز على لقب "الأيقونة العالمية" في حفل توزيع جوائز MTV EMA لعام 2024.

