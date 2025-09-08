أسماء بنات عربية وشرقية وأوروبية وآسيوية بمعنى الفاكهة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - غالباً ما تُربط الفاكهة والنباتات بالجمال والنعومة والرقة؛ لذا تُستخدم أسماء مشابهة لأسماء البنات؛ للدلالة على صفات محبوبة في الفتاة. حيث يمكن أن ترمز الفاكهة والنباتات إلى الخصوبة والحياة والازدهار، وهي مفاهيم مرتبطة بالأنوثة والخصوبة في العديد من الثقافات. وفي العديد من الحضارات القديمة، كان هناك ارتباطٌ قوي بالطبيعة، وكانت تسمية البنات بأسماء نباتية وفواكه، جزءاً من هذا الارتباط.

تجمع لكِ «الخليج 365 وطفلك» أسماء بنات مستوحاة من أسماء بنات بمعنى الفاكهة، عربية وشرقية وأوروبية وآسيوية.

أسماء بنات عربية بمعنى الفاكهة

تالثا

اسم بنت آرامي، استُخدم كثيراً في الحضارة الآرامية القديمة، ويعني الغصن المثمر، أو البنت الصغيرة كالثمرة.

بارات

اسم آرامي يعني الثمرة، أو الطفلة التي تبارك الثمار، وقد يكون امتداداً لكلمة بارة، في العربية الحديثة.

إدرا

اسم بنت عربي آرامي قديم، ويعني شجرة التين، يختلف لفظه عن الكلمة العربية.

عِنَبة

اسم بنت عربي، يطلق على الفتاة؛ خصوصاً في الأرياف، ومصدره من العنب، وهو دلالة على الخير والبركة.

بلحة

اسم ريفي يطلق على البنات، ومصدره من البلح (التمر قبل نضجه الكامل).

تَمْرة

اسم مؤنت يطلق على البنات، هو مشتق من التمر، ويرمز إلى الكرَم عند العرب.

زيتونة

اسم مؤنث يطلق على البنات، وهو مشتق من الزيتون، شجرة مباركة ورد ذكرها في القرآن.

نَخلة

اسم مؤنث يطلق على البنات، ويرمز إلى العطاء، شجرتها تعطي التمر والبلح.

تفوحة

اسم مؤنث عربي يطلق على البنات، يدل على الفاكهة المشهورة رمز الصحة والجمال، وهو تدليل الطفلة لاسم تفاحة.

رُمّانة

اسم مؤنث عربي يطلق على البنات، وهو مشتق من فاكهة الرمان، رمز الخصوبة والوفرة في الثقافة العربية.

خوخة

اسم عربي مؤنث، يطلق على البنات، وهو تصغير خوخ، فاكهة ناعمة الملمس وحلوة الطعم.

مشمشة

اسم عربي مؤنث، وهو مشتق من فاكهة المشمش، يرمز إلى الرقة والنضارة.

لوزة

اسم عربي مؤنث يطلق على البنات، وهو مشتق من فاكهة اللوز، وهي ثمرة تُؤكل حلوة أو مُرّة.

بَطْمة

اسم بنت عربي مشتق من البَطْم، ومعناه شجرة مثمرة بثمار قريبة من الفستق.

كَرزة

اسم بنت عربي مشتق من الكرز، وهي فاكهة صغيرة حمراء رقيقة.

فِجّة

اسم بنت عربي مشتق من الثمرة قبل نضجها، وردت في اللغة العربية.

بَردَقة

اسم بنت عربي مشتق من ثمرة تشبه السفرجل صغيرة الحجم.

دالية

اسم بنت عربي مشتق من الدالية التي تحمل العنب.

دوما

اسم بنت عربي مشتق من ثمرة الدوم، وهي فاكهة سورية تنمو في المناطق الجنوبية، والاسم له جذور آرامية.

تانا

يُنسب الاسم إلى ثمرة التين، وهو من أكثر الثمار المنتشرة في الحضارة السامية.

رامثا

اسم بنت يعني الرمانة في الثقافة الآرامية والفينيقية القديمة، وهي رمز الخصوبة والجمال.

أسماء بنات شرقية بمعنى الفاكهة

أمرا

وهو اسم أنثوي جميل في البنغال، ويعني البرقوق.

ألميلا

اسم مؤنث يطلق على البنات، وهو تركي الأصل، ويعني التفاح الأحمر.

ميفا

اسم منتشر في الثقافة الأوزبكية. يعني الفتاة الجميلة كالفاكهة.

توبتيم

اسم مؤنت يطلق على البنات، وهو فارسي الأصل ويعني الرمان.

إلما

اسم مؤنث يطلق على البنات، وهو شائع في تركيا، ويرمز للجمال والصحة. معناه: التفاحة.

كيراز

اسم أنثوي تركي أنيق، يرمز للأنوثة والرقة. معناه: الكرز.

سيب

اسم من التراث الفارسي، ويعني التفاح رمز النقاء والصحة والحب، وهو منتشر في المجتمع الإيراني.

أنار

اسم تركي قصير وقوي، يطلق على البنات، يرمز للخصوبة والوفرة، معناه: الرمان.

سبزا

اسم باكستاني، يطلق على البنات ويعكس الحيوية والنضارة. والمعنى: التفاحة الخضراء أو الشيء الأخضر الطازج.

إنجير

اسم تركي مؤنث يطلق على البنات، ويعني رمز البركة والرزق في الثقافة التركية، ومعناه التين.

گلابی

من الأسماء الفارسية الرقيقة المستوحاة من الفاكهة، ويعني فاكهة الكمثرى.

كايصِي

اسم تركي ناعم ومميز، يطلق على البنات، ويعبّر عن الحلاوة، ومعناه المشمش.

توتا

اسم بنت باكستاني، وهو رمز الحلاوة والبركة، ويعني حبة التوت.

آلبالو

اسم شاعري شائع في الأدب الفارسي، ويدل على الرقة والحلاوة. المعنى: الكرز الحامض.

أوزوم

اسم تركي يطلق على البنات، ويدل على الخير، الكرم، والوفرة. ومعناه العنب.

أنجیر

اسم فاكهة معروفة في الثقافة الشرقية، ويدل على الخير والبركة، ويعني التين، وهو يطلق على البنات.

أيڤا

اسم بنت تركي فريد ونادر الاستخدام، معناه السفرجل الذي يرمز للصحة والانتعاش.

سنتره

من الأسماء الباكستانية الشعبية ذات الطابع المرح والنكهة المنعشة، ويعني برتقالة.

زردالو

اسم بنت أفغاني يدل على الحلاوة والرقة، ويعني المشمش.

أسماء بنات أوروبية بمعنى الفاكهة

ألاني

اسم يطلق على البنات وأصله من هاواي، ويعني شجرة برتقال أو فاكهة.

لوز

اسم فرنسي قديم، و لوز اسمٌ رائعٌ يُفضّله مُحبّو الطعام لتسمية مولوداتهم الجديدات.

أنيس

اسم بنت من أصل يوناني، ويعني التوابل العطرية.

أنجو

اسم شائع من اللغة الفرنسية، يطلق على البنات، وهي نوع لذيذ من الكمثرى!

أبريكوت

اسم بنت كتالوني، ويعني فاكهة من عائلة البرقوق.

أفالون

اسم بنت سلتيكي، معناه جزيرة التفاح.

بيري

اسم مؤنت إنجليزي، يطلق على البنات، وهي فاكهة صغيرة مستديرة لونها أزرق غامق.

بيثاني

اسم من أصل يوناني، يطلق على البنات، ومعناه بيت التمر أو التين.

كيريز

اسم من أصل فرنسي، ويقال إنه من أصل إنكليزي قديم. وهو يطلق على البنات، ويعني شجرة مثمرة. لون حباتها أحمر.

تشيكيتا

اسم مؤنت ينتمي إلى اللغة الأسبانية. ويعني الهدية الصغيرة. وهذا الاسم الفريد مرتبط بعلامة الموز العالمية المعروفة.

سترون

اسم مؤنث يطلق على البنات، وهو من أصل فرنسي، ويعني فاكهة الليمون.

كليمنتين

اسم مؤنث يطلق على البنات، وهو من أصل لاتيني. ويعني نوعاً من البرتقال الصغير.

كوكو

اسم مؤنث أسباني، يطلق على البنات، ويعني الشوكولاتة أو جوز الهند، أو قد يكون تصغيراً لأسماء مثل نيكوليت.

فيك

كلمة فرنسية قديمة وتعني التين، وهو فاكهة حلوة تُستخدم غالباً في الحلويات. لم يشهد هذا الاسم الفريد رواجاً يُذكر في العَقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لكنه مميز وقد يطلق على البنات.

غالا

اسم إنجليزي. بهيج، يطلق على البنات، وهو نوع من التفاح.

مايز

اسم مؤنث يطلق على البنات، وهو من أصل أسباني، ويعني الذرة.

ميرابيل

اسم مؤنث يطلق على البنات، وهو منتشر في اللغة الفرنسية. ويُنسب إلى نوع من البرقوق الفرنسي.

أوليف

اسم لاتيني يطلق على البنات، ويعني شجرة الزيتون.

ميلورا

اسم مؤنت يطلق على البنات، وهو منتشر في اللغة اليونانية، ويعني التفاحة الذهبية.

فريزر

اسم علم مؤنث يطلق على البنات، أسكتلندي أو فرنسي الأصل، ويعني فاكهة الفراولة.

أسماء بنات آسيوية بمعنى الفاكهة

مومو

اسم مؤنث يطلق على البنات، ويعني في اللغة اليابانية المشمش.

مي

اسم صيني يطلق على البنات، والمعنى: "برقوق" أو "زهرة البرقوق". وهو رمز الصمود والأمل لأنها تُزهر في الشتاء القارس.

ميو

اسم مؤنث ياباني يطلق على البنات، ويعني ثمرة الكرز.

ليتشي

اسم مؤنت يعود إلى اسم فاكهة حلوة من الصين، وهذا الاسم منتشر في الدول الأوروبية، أكثر منه في الصين.

سكورا

اسم مؤنث من اللغة اليابانية يطلق على البنات، ويعني زهرة الكرز، ويظهر اهتمام الثقافة اليابانية بشجرة الكرز تحديداً، في خلال العديد من الأسماء.

بُكسونغ

اسم مؤنث يطلق على الفتيات في كوريا، ومعناه الخوخ/ الدرّاق. ويرمز في الثقافة الكورية إلى النعومة والأنوثة.

أوميكو

اسم مؤنث ياباني يطلق على البنات، ومعناه زهرة البرقوق.

بيه

اسم كوري يطلق على البنات، ومعناه حبة الإجاص (الكمثرى).

ميغان

اسم ياباني معناه اليوسفي أو البرتقال الصغير، وهو اسم لطيف جداً ويرمز للنضارة والحيوية. ومنتشر في البلاد الأوروبية وأميركا لكن بمعانٍ ثانية.

بينكو

اسم مؤنث يطلق على البنات في اليابان، معناه التفاحة. والاسم رمز للصحة والجمال في الثقافة اليابانية.

أيتشكو

اسم بنت ياباني يطلق على البنات، ومعناه الفراولة. وهو اسم شائع للبنات ويدل على الحلاوة والبراءة.

كارين

اسم ياباني يطلق على المولودة الجديدة، ومعناه السفرجل وهو (أقرب للكمثرى). اسم أنثوي أنيق وله طابع كلاسيكي.

لي

اسم صيني، المعنى: "كمثرى". اسم شاعري، لكن في التقاليد الصينية لا يُفضّل أحياناً إطلاقه لأنه يشبه كلمة "الافتراق".

بيودو

اسم ياباني يطلق على البنات في اليابان، ومعناه ثمرة العنب. وهو اسم مميز ونادر للبنات، يعكس الرقة والحيوية.

ساغوا

اسم كوري معناه: التفاح. يُستخدم أحياناً كاسم دلع للبنات لأنه يرمز إلى الجمال والنضارة.

جادو

اسم كوري، مؤنث، يطلق على البنات، ومعناه البرقوق. يستعمل كاسم مستعار لطيف للبنات.

يوجا

اسم كوري يطلق على البنات، ومعناه: ثمرة اليوسفي، وهي نوع من الحمضيات الكورية الشعبية المتداوَلة بين الناس والمحببة لقلوبهم.

تيو

اسم صيني يطلق على البنات، ومعناه ثمرة "خوخ". والخوخ في الثقافة الصينية رمز الخلود وطول العمر.

تشينغ

اسم صيني يطلق على البنات، ويعني ثمرة "برتقال". والبرتقال رمز الحظ والازدهار، ويُعتبر من الأسماء المحببة.

تشيري

اسم إندونيسي، مأخوذ مباشرة من كلمة "Cherry" بالإنجليزية، وتعني الكرز. وهو منتشر كاسم أنثوي عصري في إندونيسيا.