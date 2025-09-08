أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية.. وسموه يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعينين لدى الدولة

8 سبتمبر 2025 14:30

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة، كما تسلّم سموه أوراق اعتماد عدد من السفراء المعينين لدى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين وتسلم أوراق الاعتماد، التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي عن تمنياته لسفراء الدولة بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، والتوفيق في توطيد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات فاعلة تعزّز المصالح المتبادلة، وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. وقد أدى اليمين سعادة كل من، مطر سالم علي مران الظاهري سفير الدولة المعين لدى المملكة العربية السعودية، وحمد راشد علي بن علوان الحبسي سفير الدولة المعين لدى الجمهورية العربية السورية، وفهد سالم سعيد ديين الكعبي سفير الدولة المعين لدى الجمهورية اللبنانية، وعلي راشد أحمد راشد المزروعي سفير الدولة المعين لدى دولة ليبيا، وخالد عبد الله حميد عبد الله بالهول سفير الدولة المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسالم محمد سالم البواب الزعابي سفير الدولة المعين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وخميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي سفير الدولة المعين لدى مونتينيغرو، وعبد الله جاسم محمد سيف الشامسي سفير الدولة المعين لدى جمهورية غينيا بيساو، وسيف محمد خلفان بينونة الكتبي سفير الدولة المعين لدى أفغانستان. وعبّر السفراء الجدد عن تقديرهم واعتزازهم بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتمثيل دولة الإمارات في الخارج، مؤكدين حرصهم على العمل بإخلاص وجد لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والدول المعينين لديها. كما تسلّم سموه أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة، حيث رحّب سموه بالسفراء متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الرامية إلى تعزز علاقات بلدانهم مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على الجميع، مؤكداً سموه أن الجهات المعنية في الدولة ستوفر لهم كامل الدعم اللازم، بما يكفل تيسير مهامهم وتمكينهم من أداء أعمالهم ومسؤولياتهم بنجاح. وقد تسلّم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من، عصام الدين عبد الحميد عاشور سفير جمهورية مصر العربية، وماجد ثلجي القطارنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وطارق حسن منيمنة سفير جمهورية لبنان، وكياو كياو مين سفير جمهورية اتحاد ميانمار، وفالديمير ماريتش سفير جمهورية صربيا، والدكتور أوليكساندر بالانوتسا سفير أوكرانيا. ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحيات قادة دولهم، وأمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام التقدم والازدهار. حضر مراسم أداء اليمين وتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.