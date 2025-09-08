الأوركسترا السعودية تتألق في قصر فرساي بباريس ضمن جولة روائع الأوركسترا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - في أمسية استثنائية، قدّمت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي عرضًا مبهرًا إلى جانب أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية، وذلك ضمن جولة روائع الأوركسترا السعودية على مسرح قصر فرساي التاريخي يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 .أقيم الحفل برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و بحضور وزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية السيدة رشيدة داتي، ممثلةً للرئيس إيمانويل ماكرون وسط حضور لافت من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية البارزة في البلدين.

🇸🇦 محطة مميزة في رحلة #روائع_الأوركسترا_السعودية برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، و بحضور سعادة وزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية السيدة رشيدة داتي، ممثلةً لفخامة الرئيس السيد إيمانويل ماكرون وسط حضور لافت من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية.… pic.twitter.com/OOGIxVbLRb — هيئة الموسيقى (@MOC_Music) September 6, 2025

— هيئة الموسيقى (@MOC_Music)

الأمسية جمعت بين التقاليد الموسيقية السعودية والفرنسية، حيث عاش الحضور تجربة موسيقية فريدة داخل تحفة معمارية تعد من أبرز معالم التاريخ العالمي. تمازجت الألحان المستوحاة من التراث السعودي مع الأغاني الأوروبية في أجواء ملكية مبهرة، بما يعكس الامتداد الفني والإبداعي الذي تحمله كل محطة من جولة الأوركسترا السعودية.

توليفة موسيقية تمزج الأصالة والابتكار

حمل الحفل مزيجًا من الأصالة والابتكار، حيث قدمت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي أعمالًا موسيقية أبرزت جمال التراث والتنوع الفني السعودي، بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات.

وكان من بين المشاركين السوبرانو السعودية ريماز العقبي، التي تُعد من أوائل مغنيات السوبرانو الأوبرالي في المملكة، وقدمت مقطوعة أوبرالية باللغة الفرنسية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

كما شاركت أوركسترا "دار الأوبرا الملكية" بمقطوعات فرنسية انسجامًا مع تراث قصر فرساي، إلى جانب فقرة موسيقية مشتركة دمجت بين الثقافتين السعودية والفرنسية. وعلى أغنية "الشانزليزيه" تمازجت الألحان السعودية بالأنغام الفرنسية في توزيع موسيقي مبتكر.

برنامج موسيقي متنوع

تضمّن الحفل ميدلي لأشهر الأفلام الفرنسية بلمسة سعودية، إضافة إلى مجموعة من الأغاني السعودية الحديثة بصيغة أوركسترالية. وبالتعاون مع هيئة الموسيقى السعودية، ازدانت الأمسية بعروض أدائية نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية، أبرزت أربعة أشكال من الفنون التراثية السعودية: الخبيتي، المجرور، الرفيحي، والخطوة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏مجلة الخليج 365‏ (@‏sayidaty‏)‏

البداية مع أغنية محمد عبده

افتُتحت الأمسية بأغنية "هلا بالطيب الغالي" للفنان محمد عبده، تلتها عروض فن الخبيتي على ألحان "لا لا والشمس غابت"، ثم جاء دور المجرور الطائفي مع أغنية "أقلقني الطار".

Mashup بين طلال مداح وإنديلا

من أبرز لحظات الحفل مشهد "ماش أب" جمع بين "Dernière Danse" للنجمة الفرنسية إنديلا وأغنية "ليه يا دنيا" للراحل طلال مداح، في لوحة موسيقية جمعت العاطفة الشرقية بالحداثة الغربية. كما قدّمت الأوركسترا ميدلي من الأغاني الفرنسية الخالدة مثل "Les Champs-Élysées" لجو داسان، إلى جانب إعادة إحياء مقدمة "كارمن" الشهيرة برؤية معاصرة.

امتداد لمسار عالمي

هذا الحفل في قصر فرساي جاء امتدادًا لأول ظهور دولي للأوركسترا والجوقة الوطنية السعودية على مسرح "الشاتليه" بباريس في أكتوبر 2022، والذي كشف عن عمق الإرث الموسيقي السعودي. واليوم، جاء مسرح فرساي ليجسد ذروة هذا المسار الفني.

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

على هامش الحفل، التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بوزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في قصر فرساي، حيث جرى توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية و"القصر الكبير" التابع لوزارة الثقافة الفرنسية.

وتناول اللقاء العلاقات الثقافية بين البلدين في مجالات: الموسيقى، الأفلام، التراث، المتاحف، الأزياء، المكتبات، المسرح، الفنون الأدائية، والفنون البصرية. كما تم تفعيل برنامج تنفيذي بين هيئة الأفلام السعودية والمركز الوطني للسينما والصور المتحركة في فرنسا (CNC) لتطوير أساليب التعليم في صناعة الأفلام.

آفاق موسيقية جديدة

شهد اللقاء أيضًا مناقشة البرامج التنفيذية الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024، والتي تستهدف تعزيز التبادل الثقافي الدولي.

وفي إطار تطوير المشهد الموسيقي السعودي، وقعت هيئة الموسيقى السعودية اتفاقًا مع "فيلهارموني باريس" لتنفيذ برنامج تعاون موسيقي، وذلك ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي الثقافة في البلدين عام 2021.

تابعوا المزيد: هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في قصر فرساي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»