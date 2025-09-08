جاك أوزبورن وبناته يُقدّمون تحيةً لـ أوزي أوزبورن خلال حفل توزيع جوائز MTV VMAs

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - لم يقتصر حفل توزيع جوائز MTV VMAs على الفقرات الغنائية والإستعراضات المبهرة والتكريمات الإستثنائية فحسب، بل حمل الحفل لمسة إنسانية وتذكر النجم الراحل أوزي أوزبورن من خلال ظهور نجله جاك أوزبورن وحفيداته الأربع، حيث ارتدوا جميعاً قمصانًا تحمل اسم الفنان الراحل أوزي أوزبورن، وذلك عبر رسالة فيديو تم تسجيلها مسبقاً وبثها في الحفل، كنوع من تقديم تحية تكريمية لأيقونة الموسيقى الميتال الفنان أوزي أوزبورن، الذي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي عن عمر ناهز 76 عامًا.

تفاصيل تكريم أوزي أوزبورن بحفل توزيع جوائز MTV VMAs

Could hardly believe the talent on the #VMAs stage honoring @OzzyOsbourne tonight — and we weren’t the only ones 🖤 pic.twitter.com/dqtpfJBkXi — Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025

— Video Music Awards (@vmas)أعلنت MTV قبل الحفل بأن الفنان الراحلسيتم تكريّمه أثناء الحفل من خلال عرض مزيج من أشهر أغانيه بما في ذلك أغنية "Changes" بمشاركة ستيفن تايلر وجو بيري من فرقة إيروسميث ويونغبلود ونونو بيتنكورت.

وبالنسبة للفنان ستيفن تايلر، تُعد مشاركته تلك عودة إلى منصة الجوائز من جديد بعد قراره اعتزال الجولات الغنائية بسبب إصابة في صوته، وجاء ذلك بعد مُشاركته بالغناء في فبراير خلال حفل توزيع جوائز غرامي.

وكان المُغني الإنجليزي يونغبلود قد اختتم الحفل بتحية حماسية وجهها للجماهير قبل أن يغادر المسرح مُسرعًا.

وفاة أوزي أوزبورن

تم الإعلان عن وفاة المُغني العالمي و عضو فرقة "بلاك ساباث" أوزي أوزبورن في يوليو الماضي، عن عمرٍ ناهز الـ 76 عامًا. وجاء هذا الإعلان عبر بيان نعي من عائلته جاء كالتالي: "ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة حبيبنا أوزي أوزبورن، هذا الصباح كان مع عائلته مُحاطًا بالحب.. نطلب من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذا الوقت".

أوزي أوزبورن أقام آخر حفلاته قبل وفاته بأيام

وأقام المغني أوزي أوزبورن حفلته الغنائية الأخيرة مع فرقة "بلاك ساباث" لأول مرة بعد توقف دام 20 عامًا في 5 يوليو الماضي، في فيلا بارك في أستون، برمنغهام، وهو منشأ المغني أوزي أوزبورن، وفقًا لما جاء بـ"BBC".

وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها أمام 40 ألف شخص وملايين عبر البث المباشر، وانضم إليهم على المسرح نخبة من نجوم الروك، منهم بيلي كورغان، ستيفن تايلر، توم موريلو، روني وود، ويونغبلود.

