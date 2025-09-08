جوائز MTV VMAs لعام 2025: النصيب الأبرز لـ أريانا غراندي والأكبر لـ ليدي غاغا

جوائز ليدي غاغا وأريانا غراندي

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

خطاب أريانا غراندي توجه من خلاله سلسة شكر

Me @ my email inbox on Monday morning



🌟 Ariana Grande at the 2025 #VMAs pic.twitter.com/yrj0RTM6i0 — MTV (@MTV) September 8, 2025

قائمة الأعمال والنجوم الفائزين في حفل جوائز MTV VMAs

Witnessing @MariahCarey accept the Video Vanguard Award at the 2025 #VMAs was a daydream! ☁️✨🐑 pic.twitter.com/PFg9EwIbGb — Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025

فيديو العام: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

فنان العام: ليدي غاغا Lady Gaga عن Interscope Records

أغنية العام: روزيه وبرونو مارس ROSÉ & Bruno Mars عن أغنية APT

أفضل فنان جديد: أليكس وارن Alex Warren

أفضل تعاون فني: ليدي غاغا وبرونو مارس Lady Gaga & Bruno Mars أغنية Die With A Smile

أفضل بوب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

أفضل فنان بوب: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Island

أفضل هيب هوب: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety

أفضل فنان آر أند بي: ماريا كاري - "Type Dangerous"

أفضل موسيقى بديلة: سومبر “back to friends”

أفضل موسيقى روك: كولدبلاي ALL MY LOVE

أفضل موسيقى لاتينية: شاكيرا Shakira أغنية Soltera

أفضل موسيقى كيه بوب: ليزا بمشاركة دوجا كات وراي LISA ft. Doja Cat & RAYE عن أغنية Born Again

أفضل موسيقى أفروبيتس: تيلا Tyla عن أغنية PUSH 2 START

أفضل موسيقى الريف: ميغان موروني Megan Moroney عن أغنية "Am I Okay?

أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter ألبوم Short n' Sweet

أفضل فيديو كليب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

فيديو جيد: تشارلي xcx مع بيلي لإيليش Billie Eilish أغنية Guess featuring

أفضل إخراج: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra

أفضل تصميم فني: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra

أفضل تصوير سينمائي: كندريك لامار Kendrick Lamar أغنية Not Like Us

أفضل مونتاج: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1

أفضل تصميم رقصات: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety

أفضل مؤثرات بصرية: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Manchild

أفضل فرقة: KATSEYE أغنية "Touch

أغنية الصيف: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 08:04 صباحاً - انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائزللأغاني المصورة، المعروفة باسم "" تكريماً لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي بالإضافة لتكريم رموز الموسيقى والغناء.وكما تنوعت فئات الترشيح للجوائز، تنوع أيضاً الفائزين بها، ولكن تبقىالأبرز في الحفل عن الفئات التي حصدن بها جوائز الحفل، حيث فازتبجائزة فيديو العام، بينما اقتنصت ليدي غاغا لقب فنانة العام.تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" "أفضل فنان"، و"أفضل ألبوم"، لكنها حصلت على لقب فنانة العام، متفوقةً على تايلور سويفت، باد باني، ذا ويكند، كيندريك لامار، بيونسيه، مورغان والين. كما فازت أيضاً في فئة أفضل تعاون فني مع برونو مارس عن أغنية Die With A Smile، وجائزة أفضل إخراج وأفضل تصميم فني عن أغنية Abracadabra.أمافهي الأبرز في الحفل بفوزها بجائزة فيديو العام عن أغنيتها Brighter Days Ahead، بالإضافة لفوزها بجائزة أفضل بوب، وأفضل فيديو كليب عن نفس الأغنية.ومن الجدير بالذكر أن برونو مارس، المرشح في 11 فئة، لم يخرج خالي اليدين، فقد فاز تعاونه مع روزيه بجائزة أغنية العام.إليكِ هذا الخبر: رغم منافستها في ترشيحات جوائز MTV VMA.. تايلور سويفت غائبة عن الحفل— MTV (@MTV)خلال خطابها القصير، شكرتمعجبيها الذين قالت إنها تحبهم من كل قلبها. وقالت: "أنا ممتنة جدًا لأنني أستطيع فعل هذا في حياتي"، شاكرةً الجميع على دعمهم لها في مسيرتها الفنية وعلى الشاشة. ووجهت تحية لوالدها، الذي ظهر في الفيديو الموسيقي الفائز، قائلةً: "شكرًا لوالدي الذي مثّل في هذا الفيديو لأول مرة في حياته".وبعد قراءة قائمة طويلة بأسماء جميع من شاركوا في إنتاج الفيديو الموسيقي، اختتمتكلمتها قائلةً: "شكرًا لمعالجي النفسي" واختتمت خطابها بتوجيه الدعوة لمعجبيها للتركيز على الهدف النهائي، وهو أن "هناك أيامًا أكثر إشراقًا قادمة". كما قالت مازحةً: "سنراكم في جولتنا" قبل أن تغادر المسرح.قد ترغبين في معرفة تكريم ماريا كاري في حفل توزيع جوائز MTV VMAs وأريانا غراندي تسلمها الجائزة— Video Music Awards (@vmas)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»