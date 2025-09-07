وفاء عامر تدافع عن نفسها بعد اتهامها في الإتجار بالأعضاء.. ماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - دافعت الفنانة وفاء عامر عن نفسها، بعد اتهامها في الإتجار بالأعضاء، وتسببها في وفاة لاعب نادي الزمالك الأسبق إبراهيم شيكا، مؤكدة أنها تعرضت لظلمٍ كبير خلال الفترة الماضية، يفوق احتمالات البشر، قائلة: "أنا مواطنة مصرية، تعرضت لظلم لا يرضاه أحد.. عيب.. وأنا واخدة على خاطري".

سبب الزج باسم وفاء عامر في قضية الإتجار بالأعضاء

تشويه سُمعة وضرب مؤسسات

تناول القضية بشكلٍ مهني وعلمي

هل ستتوقف وفاء عامر عن مساعدة الغير؟

سبب وفاة إبراهيم شيكا

كيف تعرفت وفاء عامر على إبراهيم شيكا؟

وقالت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشفرة" الذي تُقدمه الإعلامية علا شوشة، عبر قناة "الشمس"، إنّ الزج باسمها تحديدًا دون الإشارة لأي شخصية أخرى، في قضايا شديدة الخطورة متعلقة بالإتجار في الأعضاء البشرية، كونها صاحبة جماهيرية كبيرة، قائلة: "إقحام اسمي أنا تحديدًا في القضية دي، عشان أنا، ولو مفيشمش هيبقى فيه قضية أصلاً.. أنا ليّا اسم وحيثية في الشارع المصري.. ولو اسمي مش موجود، ماكنش هيبقى فيه قضية يحاربوا بيها مصر".ورأت أنّ تناول قضايا مثل الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر، عبر منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، دون أي أدلة أو مستندات، تُعد إحدى الطرق لمحاربة الدولة المصرية، وضرب مؤسسات الدولة، خاصةً وأن إبراهيم شيكا، كان بمثابة شخصية عامة، كونه لعب في نادي الزمالك، قائلة: "فيه قضاء هيقول كلمته، ومراته ربنا يعينها على تربية أولادها، مفيش حاجة هتعدي طرمخة، مصر أكبر من الكلام ده".وأكدتأنه من الأولى فتح قضية إبراهيم شيكا، عبر وسائل الإعلام، بشكلٍ مهني وعلمي، دون الإنجراف وراء الأحاديث المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "نجيب متخصصين يتكلموا، ونعرض للجمهور المسح الذرِّي الأخير لشيكا، وبالتأكيد أنا هظهر في الإعلام وهتكلم لما أخلص قضيتي وأنتصر".استنكرتمطالب البعض بتوقفها عن تقديم المساعدات للغير، حتى لا تقع في المشاكل مُجددًا، قائلة: "الخير اللي عملته وهعمله بناءً على ثقافتي وقناعاتي، والجمهور اللي حطني في الحتة دي.. هاتوا لي قرار من الدولة يلزمني بالتوقف عن تقديم المساعدات أو مساعدة الغير عمومًا، وقتها مش هساعد، أنا بساعد لوجه الله، أنا مش عاوزة أكون عضوة برلمانية أو غيره، مش هكون أكتر من فنانة".وأوضحتأن "إبراهيم شيكا"، توفي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان، حيث توغل في جسده في الأيام الأخيرة من حياته، موضحة: "أنا كنت بتابع مع الأطباء من داخل وخارج مصر، بخصوص حالته، وعرفت إن المرض انتشر في جسمه كله، خصوصًا لما اشتكى من وجود ألم شديد في الرقبة، والأطباء بلغوني بأن أمامه أيام معدودة، وليس هناك أملًا في العلاج".وأشارت إلى بداية تعارفها على اللاعب الراحل، مؤكدة أنه سعى للتعرف عليها، بشأن مساعدته في توفير نفقات العلاج، لاسيما وأن علاج السرطان باهظ الثمن، قائلة: "عرفته يوم 31 أكتوبر الماضي، هو اللي دور عليّا عشان عارف إن أنا هساعده، وأنا بتعامل مع المساعدات كتصرف هيدخلني الجنة مش مجرد صدقة، هو اللي بيساعدني على خطوة لقدام أوصل بيها لربنا".

النقابة تدعم وتتحرك

يُذكر أنّ نقابة المهن التمثيلية سبق وأعلنت تضامنها الكامل مع وفاء عامر، مؤكدة أنها شكلت لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة القضية، انطلاقًا من دورها في حماية أعضائها والدفاع عنهم. وأشارت في بيانها إلى أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها وصاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة.

وجاء في البيان: “الفنانة وفاء عامر واحدة من الأسماء اللامعة التي نعتز بها في الوسط الفني، لها تاريخ فني وإنساني مشرف، وشاركت في دعم قضايا الوطن ومجتمعه. النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للإساءة إليها أو النيل من كرامة الفنانين المصريين.”

وأكدت النقابة أن دورها لا يقتصر فقط على الدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها، بل يشمل أيضًا الدفاع عن شرفهم الأدبي والمعنوي في مواجهة أي انتهاك أو تجاوز يطالهم سواء في الإعلام أو على منصات التواصل

وسبق أن أعلنت وفاء عامر ابتعادها نهائياً عن منصة "تيك توك"، وذلك بعدما وُجهت إليها اتهامات تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية، والتي نفتها جملةً وتفصيلاً.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».