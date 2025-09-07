اخبار السعوديه

«زاتكا» تطلب من المنشآت تقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر أغسطس وفق الشروط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شركة “زاتكا” تصدر بيانًا حصريًا يدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر أغسطس. وفقًا للبيان الصادر عن الشركة، يجب على جميع المنشآت تقديم نماذج الاستقطاع الضريبي لشهر أغسطس في الموعد النهائي المحدد. ويأتي هذا الإجراء في إطار الالتزام بالقوانين الضريبية وضمان سير العمل بسلاسة. وتهيب “زاتكا” بجميع المنشآت بالامتثال لهذا الإجراء وتقديم النماذج المطلوبة في الوقت المحدد لتجنب أي عقوبات قانونية. وتؤكد الشركة على أهمية التعاون المستمر بين الشركات والجهات الضريبية لضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية. وتختتم الشركة بتأكيد التزامها بتقديم الدعم والمساعدة لجميع المنشآت لضمان التزامها بالضوابط الضريبية بشكل صحيح وفعال.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

