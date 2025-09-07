تكنولوجيا: تسريب مواعيد طرح واجهة One UI 8 لأجهزة Galaxy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج حاليًا على اختبار واجهة One UI 8 المبنية على اندرويد 16 لعدد من أجهزتها، بينما لم تطلق بعد النسخة المستقرة لهواتفها وأجهزتها اللوحية التي جاءت بنظام اندرويد 15 أو أقدم. ووفقًا لأحدث التسريبات، تم الكشف عن مواعيد بدء التحديث المستقر.

ستكون سلسلة Galaxy S25 هي الأولى في الحصول على التحديث يوم 18 سبتمبر، تليها أجهزة مثل Galaxy S25 Edge وسلسلة Galaxy S24 وأجهزة Galaxy A56 5G وGalaxy A365G ابتداءً من 25 سبتمبر.

أما خلال شهر أكتوبر، ستصل التحديثات إلى أجهزة التابلت وساعات Galaxy Watch، بالإضافة إلى هواتف Galaxy Z القابلة للطي وسلاسل S23 وS22 وA المتنوعة. كما ستمتد التحديثات حتى نوفمبر لتشمل الساعات والأجهزة اللوحية المتبقية.

يجدر التنويه أن هذه المواعيد خاصة ببعض المناطق مثل آسيا، وقد لا تشمل كل الأجهزة المؤهلة للتحديث.

