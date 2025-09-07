شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الإعلامي محمد المحمدي من عصابة نصب تبتز أسر المفقودين في اليمن وينشر الاسماء والصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الإعلامي المعروف محمد المحمدي، مساء يوم الجمعة، من مجموعة نصابة تنشط تحت غطاء البحث عن المفقودين، وتستغل ألم وأمل أسرهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضح المحمدي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن هذه العصابة تستخدم أرقاماً متعددة، وعند نشر أي بلاغ عن شخص مفقود، تتواصل مع الأسرة بحجج كاذبة، مدعية معرفة مكان الغائب، ثم تبتزهم للحصول على أموال مقابل الذهاب إليه وتصويره، قبل أن تغلق خطوطها فور استلام الأموال.

وأشار المحمدي إلى أن من يقود هذه العصابة شخص يدعى سعدون إبراهيم يحيى حسين جهضم، ويرافقه النصاب محمد محمد علي قوزع، مرفقاً صورهما وبطاقاتهما الشخصية، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ عن أي مكان تواجد لهما لملاحقتهما قضائياً.

ويشار إلى أن محمد المحمدي، الذي اشتهر عبر برنامجه "نوح الطيور" على قناة اليمن الفضائية الرسمية، تمكن خلال سنوات عمله في البحث عن المفقودين من إعادة عشرات الأشخاص إلى أسرهم، سواء من الغربة أو المحافظات اليمنية الأخرى، قبل أن تضطر الحرب الحوثية المستمرة منذ عقد إلى توقف برنامجه، ليواصل جهوده حالياً عبر صفحته على فيس بوك.