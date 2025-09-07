شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة أخلاقية تهز المجتمع: مواطن يبتز زوجته بفيديوهات خاصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدم مواطن على تصوير زوجته صور خادشة وقام بتوزيع فيديوهاتها لابتزازها واسرتها

وقالت مصادر: الأجهزة الأمنية تبحث عن شخص متهم بابتزاز عائلة زوجته بعد أن قام بتصويرها وتهديد أهلها بنشر المقاطع.

​المتهم،

الذي كان مطلوبًا سابقًا في قضايا ابتزاز بمدينة تعز، كان قد تعهد بالالتزام أمام قسم الجمهوري، لكنه فر من المدينة اعتقادًا منه أنه بمجرد خروجه إلى منطقة أخرى مثل مأرب أو البقع لن يتم ملاحقته.