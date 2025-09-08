تصفيات مونديال 2026: بلجيكا تواصل صحوتها

الرياص - اسماء السيد - أندرلخت (بلجيكا) : واصلت بلجيكا صحوتها بفوزها الكبير على ضيفتها كازاخستان بنصف دزينة نظيفة من الاهداف بينها ثنائية لكل من المخضرم كيفن دي بروين وجيريمي دوكو الأحد في أندرلخت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وانتظر الشياطين الحمر الدقيقة 42 لافتتاح التسجيل عبر صانع الالعاب المنتقل حديثا من مانشستر سيتي الانكليزي الى نابولي الايطالي دي بروين بعد تمريرة من لاعب وسط أتالانتا الإيطالي شارل دي كيتلار، قبل أن يضيف الجناح دوكو الثاني بعد دقيقتين اثر تمريرة من دي بروين، زميله السابق في سيتي.

وعمقت بلجيكا جراح ضيفتها مطلع الشوط الثاني بهدفين في تسع دقائق، الأول في الدقيقة 51 بواسطة لاعب وسط رينجرز الاسكتلندي نيكولاس راسكين اثر تمريرة من دوكو الذي أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع للشياطين الحمر بعد تمريرة من دي كيتلار (60).

وحذا دي بروين حذو دوكو بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 اثر تمريرة من لاعب وسط ميلان الايطالي اليكسي سالماكرز الذي مرر أيضا كرة حاسمة اختتم المدافع المخضرم لليل الفرنسي توما مونييه المهرجان بالهدف السادس في الدقيقة 87.

وحققت بلجيكا فوزها الثالث تواليا بعد بدايتها المتعثرة امام مضيفتها مقدونيا الشمالية (1 1)، حيث تغلبت على ويلز 4 3 وليشتنشتاين 6 0.

وصعدت بلجيكا الى المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات بفارق الاهداف امام ويلز التي تراجعت الى المركز الثالث علما أنها لعبت مباراة أكثر.

وتتخلف بلجيكا بفارق نقطة واحدة عن مقدونيا الشمالية التي استعادت الصدارة بفوزها الكبير على ضيفتها ليشتنشتاين 5 0 الأحد في سكوبيي.

ووجدت مقدونيا الشمالية صعوبة كبيرة في الشوط الاول وحسمته بهدف وحيد سجله لاعب وسط نابولي الإيطالي اليف الماس في الدقيقة 15.

وعزز لاعب وسط قونيا سبور التركي إينيس باردهي تقدم أصحاب الارض مطلع الشوط الثاني (52)، واضاف مهاجم كوجايلي سبور التركي داركو شورلينوف الهدف الثالث بعد أربع دقائق.

وانتظرت مقدونيا الشمالية الدقائق الأخيرة لتعزيز تقدها بهدفين سجلهما ليريم قاميلي، بديل شورلينوف (82)، ولوكا ستانكوفسكي، بديل الماس (90).