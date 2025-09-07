7 مهارات حياتية يجب أن تعلميها لابنتك قبل مرحلة المراهقة

1- علمي ابنتك مهارة اتخاذ القرارات

اختيار الملابس

اعلمي أنه من الضروري أن يكون لطفلتك التي سوف تصبح شابة جميلة ثم تصبح أماً مسئولة عن أسرة شخصيتها المستقلة والقوية والمتزنة ولا يمكن أن يحدث ذلك لو كنت تقومين باختيار أي شيء نيابة عنها ولا تسمحين لها بإبداء رأيها في قرارات تخص حياتها وحيث إن شخصية الطفل بعد سن السادسة تبدأ في التكون والتي يعتز بها ويصبح عنيداً في سبيل أن يحقق ما يريد.

ابدئي بطرح اختيارات صغيرة أمام ابنتك لكي تعوديها على الاختيارات الصحيحة مثل أن تسأليها : هل تريدين أن أشتري لك شوكولاتة أم رقائق البطاطس، أو أن تسأليها هل تريدين ارتداء الفستان الأحمر أو الأخضر، وبالتدريج يمكن أن تضعي ابنتك أمام خيارات أكثر صعوبة وأكثر أهمية لكي تتحمل عواقب قراراتها ونتائجها مهما كانت، مع مساعدتك لها لكي توازن بين خياراتها وتوقع النتيجة المحتملة لكل خيار.

2- علمي ابنتك فن إدارة المال

تعليم الطفل الادخار

اعلمي أنه من الضروري أن تعرف ابنتك وفي سن مبكرة أهمية المال وأنه يجب أن تحافظ عليه خلال خطوات لتدريب طفلك على الادخار وفن إدارة المال الصغير جربيها تكسبين الكثير، وأولى الطرق التي يجب أن تتبعيها معها لكي تتعلم فن إدارة المال كما يطلق عليه أن تعلميها عدّ الأموال، وخصوصاً القطع النقدية الصغيرة، ثم علميها قوانين الحساب المختلفة من الطرح والجمع والقسمة والضرب، وابدئي بعد ذلك في توضيح أهمية المال لإدارة وتسهيل شئون الحياة من خلال نماذج ومواقف مختلفة بحيث تعرف البنت أن المال وسيلة وليس هدفاً.

عودي ابنتك على مبدأ الادخار منذ سن مبكرة ولاحظي أن معظم الأطفال يحبون الاحتفاظ بالحصالة الصغيرة التي يضعون بها المال الذي يحصلون عليه كمكافأة أو عيدية، واتبعي هذا النظام مع كل أطفالك ثم لاحظي أنه من الضروري أن تعلمي ابنتك الفرق بين الادخار والتقتير، أي البخل، وكذلك ضرورة عدم تعلم التبذير والإنفاق من دون حساب.

3- علمي ابنتك فن إدارة الوقت

عودي ابنتك على النظام في حياتها لأن النظام هو أساس النجاح، حيث إنه من الضروري أن تعرفي طفلتك وبطريقة محببة إليك: أساليب لتربية الأطفال وتعليمهم الانضباط على أهمية الوقت في حياتنا وأن تنظيم الوقت وتقسيمه هو أساس النجاح وأهم طرق التغلب على الفوضى، ولذلك فمن الضروري أن تعلمي ابنتك الوقت ومراقبة عقارب الساعة في غرفة المعيشة وتعوديها على استخدام ساعة اليد بطريقة صحيحة، لأنها حين تتعلم الوقت يمكنها أن تقسم وقتها وتحسب الوقت اللازم لأداء مهمة ما.

علمي ابنتك أنه من أسباب النجاح والتنظيم أن تقوم بأداء أية مهمة حتى تنتهي منها لأن الانشغال في أكثر من مهمة يعني أن تصبح في فوضى، ولذلك يجب أن تلتزم بجدول زمني لكل مهمة ترغب في القيام بها لكي تنتهي منها في وقتها المحدد وليس على حساب مهمة أخرى.

4- علمي ابنتك قواعد النظافة الشخصية

5- علمي ابنتك قواعد التسوق

اصطحبي ابنتك إلى السوق ويفضل أن يكون ذلك وكمرحلة أولى أن تصحبيها إلى محل البقالة الصغير القريب من البيت وعوديها على طريقة الشراء ودفع المال واختيار المنتجات واحترام قوانين المكان الذي تقوم بالتسوق فيه وطريقة جمع المشتريات في سلة أو حقيبة كبيرة، وضرورة التحلي بالأمانة لأن بعض الصغار يحبون أن يضعوا بعض القطع الصغيرة في جيوبهم وهم يتجولون مع أمهاتهم.

عوّدي ابنتك على ضرورة كتابة قائمة في البيت وقبل الخروج بالأشياء التي ترغب في شرائها لكي لا تشتري أي شيء لا تحتاجه ويعد إهداراً للمال، ويجب أن تتعلم المقارنة بين جودة الشيء وسعره وأن تقارن بين الأسعار، ويمكنك أن تعلميها أن تبحث من خلال مواقع التسوق الإلكترونية عن عروض الأسعار المختلفة لكي تشتري ما يناسبها.

6- علمي ابنتك فن التعامل مع الآخرين

7- علمي ابنتك مهارة الاستعداد للمهمات الخاصة بها

الاستعداد للمدرسة

اتبعي خطوات متتالية ومرتبة لكي تستعد الابنة الصغيرة للدخول في مهام أكبر، فليس من الصحيح أن تستيقظ من نومها لكي ترتدي ملابس المدرسة، ولكن هناك عدة خطوات يجب أن تعلميها لابنتك وهي مهام الاستعداد والتي تبدأ من الليلة السابقة، حيث يجب أن تقوم ابنتك وبمساعدتك بضبط المنبه المجاور لسريرها على موعد الاستيقاظ والتأكد من أن كل الأشياء جاهزة في الحقيبة المدرسية ولا تنسى أي شيء لكي لا ترتبك في الصباح مع ضيق الوقت.

اعلمي أن مهارة الاستعداد حين تجيدها ابنتك مبكراً يعني أن تحقق نجاحاً وتفوقاً في دراستها وكذلك في كل شئون حياتها، فلا يكفي أن تستعد لليوم الدراسي فيمكن أن تتعلم تجهيز أدوات المطبخ والمواد اللازمة قبل إعداد صنف معين من الطعام تريد أن تفاجيء به باقي أفراد الأسرة، وكذلك الاستعداد قبل الذهاب إلى النادي وممارسة رياضتها المفضلة.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 08:02 صباحاً - يجب على كل أم عدم الانتظار حتى تتم ابنتها مرحلة الطفولة المتأخرة وتصبح على أعتاب مرحلة المراهقة لكي تعلمها وتدربها على بعض المهارات الحياتية المهمة والضرورية لحياة كل بنت، كما أنه من الضروري على الأم أن تعرف أن هناك مهارات لن تتعلمها ابنتها من المدرسة بل إن الأم هي المعلمة الأولى لابنتها لكي تنجح في حياتها.هناك عدة مهارات مهمة يجب أن تعلمها الأم لابنتها وتعرف أنها سوف تجعلها تجتاز مرحلة المراهقة من دون مشاكل في حال لو تدربت عليها، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية هبة سليمان، حيث أشارت إلى 7مثل السماح لها باتخاذ القرار وتعليمها إدارة المال والوقت وغيرها في الآتي:لاحظي أن البنت وبسبب تكوين جسمها ولأنها حين تقترب من مرحلة المراهقة يصبح لديها نشاط هرموني، فمن الضروري أن تتعلم خطوات العناية الشخصية بنظافة جسمها، ومن أهم الخطوات أن هناك ما هو مشترك بينها وبين الولد، مثل غسيل الأسنان وتمشيط الشعر ومنها ما يخص جسم البنت، مثل ضرورة تغيير الملابس الداخلية بشكل يومي واستخدام مزيلات العرق المناسبة، وكذلك في حال أن أصبحت لدى ابنتك الدورة الشهرية في عمر مبكر فيجب أن تدربيها على خطوات العناية بنظافتها وصحتها في هذه المرحلة.علمي ابنتك وابتداء من مرحلة الطفولة المتأخرة فن التعامل مع الأشخاص الآخرين ويقصد بهم الغرباء بالطبع مثل النادل في المطعم، ولذلك يجب أن تتعامل معه بكل ذوق وأدب، وحين تكون في المطعم يجب أن تكون قد حددت خياراتها سريعاً ومن دون تأخير للآخرين، كما أنه من الضروري أن يكون الخروج للأماكن العامة فرصة لكي تصقل الابنة شخصيتها فتصبح أقوى من خلال التعامل المباشر مع الأشخاص، مثل السائقين والباعة والعاملين في المطاعم، حيث إنها حين تطلب ما تريد بنفسها ولا تنتظر الأم أن تطلب منها فهذه من طرق لتقوية ثقة طفلك بنفسهومنذ صغره.