عبدالعزيز بن حميد: يقود عجمان برؤية القائد الملهم

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أنّ مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مقاليد الحكم، يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية الشاملة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «يقود صاحب السمو حاكم عجمان الإمارة برؤية القائد الملهم، فارتقت في ظل توجيهاته الحكيمة إلى مصاف المدن الكبرى، وحققت نمواً شاملاً في مختلف المجالات، حتى غدت الإمارة بيئة جاذبة ، ومكاناً يوفر مقومات الحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها».