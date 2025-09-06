مصطفى عثمان يفسر لماذا وصل السودان إلى ما هو عليه

يتألم ويتحسر وزير خارجية السودان الأسبق، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل على الأوضاع التي تعيشها بلاده اليوم، ويقول إن ما يجري يهدد الدولة والشعب، ويشدد على أهمية الحوار والوحدة بين السودانيين.

وحل مصطفى عثمان ضيفا على برنامج “الجانب الآخر” للحديث عن أهم المحطات المهنية والسياسية في حياته، وعن الظروف التي يعيشها السودان منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، والذي تولى منصب وزير الخارجية في عهده.

ويفسر المسؤول السوداني السابق -خلال حديثه لبرنامج “الجانب الآخر”- الأوضاع الصعبة التي آلت إليها بلاده، لعدة أسباب، منها حدوث حالة استقطاب شديد وكراهية بين القبائل والتجمعات المختلفة، ما أسفر عن سقوط مئات آلاف الضحايا وظهور عشرات الآلاف من المجرمين.

وأعرب عن قناعته بأن من أعطى القوة للقوات التي تمردت على الجيش هو التمكين الذي منح لها، والتدخل الخارجي المكثف والتمويل الذي حصلت عليه، في إشارة منه إلى قوات الدعم السريع التي دخلت في حرب مع الجيش السوداني.

لينتهي الحال بالسودان ليصبح “مستباحا، ليس فقط من طرف دول غربية، وإنما من قوة إقليمية ما كانت تحلم بالتدخل في أي شأن من شؤون السودان”.

ودعا عثمان لحل عاجل ينهي مشكلة بلده، بالحوار وبالاتفاق بين السودانيين، مشددا على أهمية أن يكون للسودان جيش واحد، وهو الجيش الوطني، وأن من يقول غير ذلك “فهو خائن للوطن”، بحسب عثمان.

فكر الترابي

وبخصوص مساره التعليمي والمهني والسياسي، يعود الوزير السوداني الأسبق إلى طفولته التي قضاها في قرية على ضفاف نهر النيل، حيث ولد وترعرع، ويقول إنه تربى في بيئة صوفية، لأن والديه كانا ينتميان لطرق صوفية.

ويروي أنه انخرط في بداياته في حزب الأمة التقليدي (كما يصفه)، وكان الحزب المتوفر مقابل الحركة الشيوعية التي بدأت في ذلك الوقت، ويقول إن الحركة الإسلامية كانت تحاول أن تطرح فكرا تجديديا، لكنه مرتبط بالتأصيل، وهي حركة ليست منغلقة، وأن الفكر الذي طرحته بأن “الإسلام دين الدولة”، جلب إليها الشباب في ذلك الوقت.

وعاد عثمان بذاكرته إلى مرحلة الشباب وللمرة الأولى التي استمع فيها بقريته للمفكر الإسلامي الدكتور الراحل حسن الترابي، وكيف اقتنع تماما بأن الرجل “يتميز في طرحه وفي فكره وفي رؤيته للمستقبل وفي فهمه للإسلام”، ويقول “في ذلك الوقت كنا عبارة عن صندوق يحتاج لمن يملؤه فنزل هذا الفكر عندنا”.

التيار