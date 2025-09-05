سوق البيتكوين الصاعد قد ينتهي خلال 50 يوم تقريبا حسب أحد المحللين

يتوقع المحلل المعروف “CRYPTO₿IRB” أن سوق البيتكوين الصاعد سينتهي خلال 50 يوم تقريبا، أي في أواخر أكتوبر 2025.

وأوضح أن العد التنازلي لذروة الدورة يشير إلى أن البيتكوين وصلت إلى ما نسبته 95% من مسارها الصاعد، وهو ما يتماشى مع نمط الذروة التاريخية التي تحدث عادة في الربع الثالث من الدورة.

Bull run ends in 50 days.



Cycle Peak Countdown says BTC is 95% done (1,017 days in) as we bleed in typical Q3 shakeout.



(Thread)🧵 pic.twitter.com/rtCwKyJJec — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) September 4, 2025

استند التحليل إلى المقارنة بعدد الأيام التي مرت منذ قاع نوفمبر 2022، والذي يقدّر بـ1017 يوم حتى الآن، في حين أن الذروات السابقة لسوق البيتكوين الصاعد وقعت بين 1060 و1100 يوم من قاع الدورة.

ما يعني أن الذروة المتوقعة تقع بين أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر.

وأضاف أن عملية الانقسام الأخيرة في مكافأة التعدين التي حدثت في أبريل 2024 حدثت قبل 503 أيام، بينما كانت الذروات التاريخية تأتي عادة بعد 518 إلى 580 يوم من الانقسام، مما يشير إلى أن السوق دخل فعليا منطقة الذروة.

تاريخيا، يعقب ذروة البيتكوين تراجع بنسبة 70% إلى 80% خلال فترة تتراوح بين 370 و410 أيام، مما يعزز احتمال دخول السوق في اتجاه هابط خلال عام 2026.

على سبيل المثال، بعد ذروة نوفمبر 2021، فقدت البيتكوين 72% من قيمتها خلال النصف الأول من العام التالي.

من جانبه، أشار “بنجامين كوين”، مؤسس “ITC Crypto”، إلى أن البيتكوين تميل إلى بلوغ أدنى مستوياتها في سبتمبر من العام التالي للانقسام، قبل أن ترتد وتحقق ذروة الدورة في الربع الرابع، ما يعزز الانسجام الزمني مع توقعات الذروة المقبلة.

ورغم هذه المؤشرات التاريخية، يرى محللون أن الدورة الحالية تختلف من حيث المحركات، حيث يعتمد الصعود الحالي على تبني مؤسساتي واسع النطاق عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسندات الشركات، في ظل حكومة أمريكية أكثر تقبلا للأصول الرقمية، وهي عوامل لم تكن حاضرة في دورة 2021.

