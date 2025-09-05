بعض رواد العملات المشفرة لا يبدون إعجابهم بالبلوكتشين الجديد من Stripe

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:34 مساءً - شبكات الطبقة الأولى تركز على الأمان واللامركزية، بينما صُممت شبكات الطبقة الثانية (Layer-2) لتعظيم السرعة وقابلية التوسع.

جادل كوليسون بأن معظم البلوكتشينات لا تستطيع التعامل مع حجم المعاملات الذي تحتاجه Stripe، والذي يتجاوز 10,000 معاملة في الثانية (TPS) في ذروته.

قارن ذلك بقدرة البيتكوين (BTC) على معالجة نحو 5 معاملات في الثانية، والإيثريوم حوالي 20، وشبكات أحدث مثل Base وSolana المُرمز (SOL) التي تصل إلى نحو 1,000 معاملة في الثانية.

لكن ميرت مومتاز، الرئيس التنفيذي لشركة Helius Labs وأحد أبرز داعمي سولانا، قال إن هذا "خطأ مضحك على عدة مستويات" مؤكداً أن "هذا ليس قريباً حتى من قدرة سولانا القصوى."

وقد يكون معه حق، إذ تُظهر بيانات Solana Explorer أن الشبكة تعالج 3,186 معاملة في الثانية وقت النشر.

البعض يرى أن Tempo قد يكون نقلة نوعية

لم يكن الجميع ضد الفكرة، إذ قال ستيف ميلتون، الرئيس التنفيذي لمحفظة Web3 Fintopia: "بناء Tempo لبنية تحتية للمدفوعات على السلسلة (onchain) على نطاق واسع هو نقلة نوعية."

وأضاف: "هذا بالضبط ما تحتاجه تطبيقات مثل تطبيقاتنا لتوفير تجربة أسرع وأرخص وأكثر سلاسة."

بينما كتب ماكس سيغال، المدير التشغيلي في Privy، قائلاً: "Tempo تبدو واعدة هنا."

لماذا ليست شبكة Layer-2؟

تساءل آخرون عن سبب عدم جعل Tempo شبكة طبقة ثانية (L2).

قال دفانش ميهتا من مؤسسة الإيثريوم: "أثار فضولي أنكم قررتم بناء مجموعة مدققين (validators) خاصة بكم بدلاً من أن تكونوا شبكة Layer-2. ضمان أن يكون المدققون لامركزيين ومتعددين أفضل من الاعتماد على مجموعة داخلية."

المعلق على الكريبتو ليو لانزا طرح سؤالاً مشابهاً: "ما الذي يمنع Tempo من أن تُبنى كشبكة Layer-2 على الإيثريوم؟"

وأضاف: "بصفتها شبكة طبقة ثانية على الإيثريوم، يمكن لـ Tempo بناء معدل TPS مخصص ورسوم مدفوعة بالعملات التقليدية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من تأثيرات شبكة الإيثريوم وأمنها وقابلية التشغيل البيني وانخفاض التكاليف."

كوليسون: الرسوم بالعملات التقليدية أكثر قيمة

كما جادل كوليسون بأن التطبيقات المالية الواقعية أكثر فائدة عندما تُحدد الرسوم بعملة تقليدية مفهومة للمستخدم، بينما تحدد البلوكتشينات الحالية رسومها بعملاتها الخاصة.

وأضاف: "نأمل أن يجعل Tempo من السهل انتقال أمور مثل قبول المدفوعات، والتحويلات العالمية، والتحويلات الصغيرة، والودائع المُرمّزة، والمدفوعات الآلية، وغيرها، إلى السلسلة (onchain)."