بنك “Bancorp” يعيد إطلاق خدمات حفظ البيتكوين لمديري الاستثمار المؤسساتي

أعلن بنك “Bancorp”، أحد أكبر البنوك الأمريكية بأصول تتجاوز 685 مليار دولار، عن استئناف خدمات حفظ البيتكوين (BTC) للمؤسسات، بعد توقف دام ثلاث سنوات، بعد تحول البيئة التنظيمية لتصبح أكثر مرونة وتقبل للعملات المشفرة.

الخدمة التي أُطلقت في الأصل عام 2021 ستُتاح مجددا لعملاء خدمات الصناديق العالمية المنضمين إلى مبادرة الوصول المبكر، مع التركيز على مديري الاستثمار المؤسسات ممن يحتفظون بأموالهم الخاصة أو يديرون كيانات خاصة تتطلب حلول حفظ آمنة.

سيواصل البنك التعاون مع “NYDIG”، الشركة المتخصصة في البيتكوين، لتقديم خدمات الحفظ بصفتها أمين الحفظ الفرعي، كما كان الحال قبل التوقف.

وفي تعليقه على إعادة الإطلاق، صرح رئيس قسم الثروات والخدمات المصرفية المؤسساتية في البنك:

نفخر بكوننا من أوائل البنوك التي قدمت خدمات حفظ العملات المشفرة في 2021، ونسعد اليوم باستئناف هذه الخدمة، بعد اتضاح البيئة التنظيمية. كما وسّعنا نطاق خدماتنا لتشمل صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، مما يمنح مديري الصناديق حلول حفظ وإدارة متكاملة.

