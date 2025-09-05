شركة إعلامية مرتبطة بدونالد ترامب الابن تتوقع 100 مليون دولار من عوائد تعدين الدوجكوين

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:34 مساءً - تخطط شركة الإعلام التابعة لعائلة ترامب Thumzup للاستحواذ على 3,500 جهاز تعدين لدوجكوين وتتوقع تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 103 ملايين دولار، وذلك في حال وصول سعر دوجكوين إلى دولار واحد.

وفي خطاب للمساهمين صدر يوم الخميس، كشفت شركة Thumzup Media Corporation أنها أبرمت اتفاقيات نهائية – بانتظار موافقة المساهمين – للاستحواذ على عملية تعدين دوجكوين (DOGE) تتضمن 2,500 جهاز تعدين في المرحلة الأولى، إضافة إلى طلبية لـ 1,000 جهاز آخر.

وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس أنها بصدد التحول من منصة إعلانات رقمية إلى التعدين عبر استحواذها المرتقب على شركة DogeHash Technologies المشغلة لأجهزة تعدين دوجكوين. وستُعاد تسمية الشركة المدمجة إلى Dogehash Technologies Holdings لتتداول تحت الرمز XDOG.

كما أفادت الشركة أنها أتمت طرحاً للأسهم بقيمة 50 مليون دولار في أغسطس.

وقدمت الشركة توقعات طموحة باستخدام 3,500 جهاز Bitmain Antminer لتعدين دوجكوين. وبالأسعار الحالية، تتوقع إيرادات سنوية قدرها 22.7 مليون دولار، وإذا وصل سعر دوجكوين إلى دولار واحد، فقد تحقق ما يصل إلى 103 ملايين دولار سنوياً، بحسب بيانها.

يتم تداول DOGE حالياً عند 0.214 دولار بانخفاض يومي، ولا يزال منخفضاً بأكثر من 70% عن ذروته التاريخية في 2021.

مصدر: TradingView – دوجكوين فشل في تحقيق أداء قوي في 2025

تعدين دوجكوين أكثر ربحية من البيتكوين

أشارت Thumzup إلى شركة التعدين المدرجة BIT Mining التي أعلنت في ديسمبر أن عمليات تعدين دوجكوين لديها كانت أكثر ربحية بنحو ثلاثة أضعاف من تعدين البيتكوين (BTC) وحده.

وأضافت أن دوجكوين، الذي تتجاوز قيمته السوقية 32 مليار دولار مع حجم تداول يومي يبلغ 1.3 مليار دولار، هو "واحد من أكثر العملات المشفرة انتشاراً بين المستخدمين".

وتضع Thumzup نفسها كواحدة من الشركات القليلة المدرجة في البورصة والعاملة في تعدين دوجكوين على نطاق واسع، مشيرةً إلى أن سوق التعدين البالغ حجمه 10.5 مليار دولار مرشح لأن يتضاعف أكثر من مرتين بحلول 2035.

هذا الأسبوع، أعلنت KuCoin عن خطط للسيطرة على 10% من قدرة تعدين دوجكوين، في إشارة إلى تزايد توجه الشركات نحو أصول بديلة.

طموحات خزانة كريبتو

إلى جانب البيتكوين، صادقت إدارة Thumzup على الاحتفاظ بدوجكوين (DOGE) ولايتكوين (LTC) وسولانا (SOL) وريبل (XRP) وإيثريوم (ETH) وUSDC المُرمز (USDC).

وتحتفظ الشركة حالياً بـ 19.1 بيتكوين بقيمة تقارب 2.1 مليون دولار، وفقاً لبيانات BitcoinTreasuries.NET.

وكشف ملف تنظيمي في يوليو أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترى 350,000 سهم من الشركة. كما تمتد صلة عائلة ترامب عبر Dominari Securities، بنك الاستثمار الذي سهّل جمع التمويلات لـ Thumzup.

وكان سهم الشركة (TZUP) قد ارتفع 5.3% خلال جلسة الخميس ليغلق عند 5.57 دولار، بحسب Google Finance. ورغم تراجعه الحاد من ذروته في أغسطس التي تجاوزت 15 دولاراً، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 62% منذ بداية هذا العام.