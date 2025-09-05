سعر البيتكوين يواصل السير ضمن نطاق حرج بين 104,000 و116,000 دولار مع ترقّب حاسم لاتجاه السوق

يتداول سعر البيتكوين (BTC) حاليا ضمن نطاق مستقر يتراوح بين 104,000 و116,000 دولار، في ظل مؤشرات على اقتراب نقطة حاسمة قد تحدد المسار المقبل للسوق.

بحسب تقرير صادر عن “Glassnode” في 4 سبتمبر، دخلت عملة البيتكوين في مسار هبوطي متقلب بعد بلوغها قمة تاريخية منتصف أغسطس، حيث تراجعت إلى 108,000 دولار قبل أن ترتد نحو مستوياتها الحالية.

تشير بيانات “UTXO” إلى أن المستثمرين استغلوا التراجع للشراء، ما أدى إلى امتصاص الفجوة السعرية بين 108,000 و116,000 دولار عبر تراكم واضح عند الانخفاضات.

ويتماشى هذا النطاق مع مستويات أساس التكلفة النسبية 0.85 و0.95، بين 104,100 و114,300 دولار، وهي منطقة تُعرف تاريخيا كممر للتماسك بعد فترات صعود قوي، وغالبا ما تؤدي إلى تحركات عرضية.

الهبوط دون مستوى 104,100 دولار قد يُعيد سيناريو استنفاد ما بعد القمم التاريخية، بينما قد يدعم اختراق 114,300 دولار استئناف الاتجاه الصاعد.

ضغط متزايد على حاملي المراكز قصيرة الأجل:

يتعرض حاملو المراكز قصيرة الأجل لضغوط ملحوظة، حيث انخفضت نسبة أرباحهم من أكثر من 90% إلى 42% مع التراجع إلى 108,000 دولار، وهو ما قد يُحفّز موجات بيع بدافع الخوف من جانب المشترين الجدد.

لكن عودة أكثر من 60% منهم إلى الربحية تشير إلى حالة توازن نسبي مقارنة بالتقلبات الأخيرة.

استمرار هذا التعافي لن يستعيد الثقة الكافية إلا إذا تجاوز السعر حاجز 116,000 دولار، حيث سيدخل أكثر من 75% من هؤلاء الحاملين في منطقة الربح، ما يُعزز احتمالات عودة الطلب.

أما على صعيد العقود الآجلة، فتُظهر أسعار التمويل حاليا متوسطا يبلغ 366,000 دولار في الساعة، وهو مستوى محايد مقارنة بالخط الأساسي البالغ 300,000 دولار والمستويات المرتفعة التي تجاوزت مليون دولار في مارس وديسمبر 2024.

