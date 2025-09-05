بوكيمون على البلوكشين؟ Bitwise تتوقع انتقال سوق بطاقات بقيمة 21.4 مليار دولار إلى السلسلة

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:34 مساءً - ستنتقل بطاقات بوكيمون قريبًا إلى البلوكشين على نطاق واسع، ما قد يجلب سوقًا بقيمة 21.4 مليار دولار إلى السلسلة، وفقًا لما ذكره داني نيلسون، محلل الأبحاث في Bitwise يوم الخميس.

قال نيلسون:

"بطاقات بوكيمون وغيرها من ألعاب البطاقات التجارية على وشك أن تعيش لحظة شبيهة بـ Polymarket. أتوقع أن تكون طفرة بوكيمون ثابتة، واحدة من تلك اللحظات التي ينفذ فيها ابتكار ‘فقط في الكريبتو’ إلى التيار الرئيسي، مثلما فعلت Polymarket مع أسواق التنبؤ."

قفزت سوق ترميز الأصول الواقعية (RWA) إلى 28.2 مليار دولار في عام 2025، لكنها موجهة بالكامل تقريبًا لأصول التمويل التقليدي مثل الأسهم، والسندات الحكومية، والسلع، والائتمان الخاص، والعقارات.

وأوضح نيلسون أن هذه الأصول لديها بالفعل "قنوات رقمية جيدة بما يكفي"، ما يعني أن ترميزها لا يُحدث تحولًا جذريًا. أما تجارة بطاقات بوكيمون، فلا تزال تعتمد على شحن بطاقات شارمندر وبيكاتشو وغارديفوار فعليًا إلى المشترين، وهو مجال قد يستفيد بدرجة أكبر من البلوكشين.

صناديق ETFs لبوكيمون مستقبلًا؟

أشار نيلسون إلى أن الأمر ممكن:

"لا يزال هذا السوق غير رسمي إلى حد كبير. منصة Whatnot الرائدة في المجال سجلت مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي. لا نرى صناديق ETFs لبوكيمون أو صناديق استثمارية مشابهة بعد، وربما لن نراها قريبًا… لكن ربما ليس بعد وقت طويل كما يعتقد البعض."

قائد جديد للسوق

جاءت تصريحات نيلسون مع بروز Collector Crypt كمنصة لترميز بطاقات بوكيمون على Solana، ما يتيح صفقات سريعة وخروجًا مربحًا.

ارتفع توكن المنصة CARDS عشرة أضعاف منذ إطلاقه يوم السبت الماضي، ليصل إلى قيمة سوقية مخففة بالكامل تبلغ 450 مليون دولار.

وقال نيلسون: "المتداولون يسارعون لتسعير الإمكانات الإيرادية، حيث تُشير التقديرات إلى عائدات سنوية قدرها 38 مليون دولار." وأضاف أن كثيرًا من "الضجة المبكرة" تستند إلى إمكانية توجيه هذه العائدات نحو إعادة شراء التوكنات.

كما دفعت تجارة بطاقات بوكيمون الطلب على مشروع Gacha Machine التابع لـ Collector Crypt، والذي حقق إيرادات بلغت 16.6 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

نشاط الـNFT في أعلى مستوياته منذ يناير

في غضون ذلك، ارتفعت أحجام تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بنسبة 9% على أساس شهري إلى 578 مليون دولار في أغسطس، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير، بحسب منصة التحليلات DappRadar.

ورغم ارتفاع حجم التداول، انخفض عدد المبيعات بنسبة 4%، ما يدل على أن "عددًا أقل من الأصول تم تداوله، بينما دفع الجامعون مبالغ أعلى لكل عملية بيع."