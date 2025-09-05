الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تعود للاشتعال مع دخول النوادي الليلية والرابرز مجددًا على الخط

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 04:40 مساءً - شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) أقوى شهرين له منذ فبراير، مدفوعًا بزيادة في التبنّي وتجدد الاهتمام، ما رفع أحجام التداول إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

وبحسب تقرير أصدرته منصة تحليلات البلوكشين DappRadar يوم الخميس، ارتفعت أحجام التداول في سوق الـNFT بنسبة 9%، في حين تراجع عدد المبيعات بنسبة 4%، ما يشير إلى أن "عددًا أقل من الأصول يتم تداوله، لكن الجامعين يدفعون أكثر في كل عملية بيع."

تُظهر بيانات CoinGecko أن أحجام تداول الـNFT ارتفعت خلال آخر 24 ساعة بأكثر من 25% لتصل إلى 7.9 ملايين دولار.

التبني يقود عودة النشاط

أوضحت المحللة في DappRadar، سارة غيرغيلس، أن أحد العوامل الرئيسة وراء هذا الانتعاش هو التبني المتزايد، مشيرة إلى أمثلة مثل نادي Hï الليلي في إيبيزا (إسبانيا)، الذي افتتح أول معرض دائم لفن الـNFT داخل نادٍ ليلي، حيث تُعرض أعمال لفنانين مثل Beeple وMad Dog Jones.

كما ساهمت شبكة Base (الطبقة الثانية من Coinbase) في صعود السوق، إذ أصبحت ثالث أكبر شبكة من حيث حجم التداول بفضل انخفاض تكاليف السكّ والمضاربات المرتبطة بإنزال التوكنات (airdrops).

المصدر: DappRadar

مع ذلك، قالت غيرغيلس إن إيثريوم "ما تزال القوة المهيمنة" مع استحواذها على 61% من سوق الـNFT. وأضافت أن المطورين قدّموا في أغسطس وكلاء لامركزيين (trustless agents)، يمكن أن تتيح للأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتطبيقات اللامركزية التعرف على بعضها البعض والتفاعل باستخدام هويات وطبقات سمعة مبنية على الـNFT.

وفي يوليو، باع مغني الراب الأمريكي Snoop Dogg مجموعة من نحو 1,000 NFT على تيليغرام خلال 30 دقيقة فقط، ما أثار نقاشات جديدة حول عودة محتملة للسوق.

المستثمرون والمضاربون يعودون للتداول

بحسب DappRadar، بلغت أحجام تداول الـNFT في أغسطس 578 مليون دولار عبر 5.5 ملايين عملية بيع، ارتفاعًا من يوليو الذي سجل 530 مليون دولار و5.2 ملايين عملية بيع.

سجل شهرا يوليو وأغسطس أقوى أداء لسوق الـNFT منذ يناير من حيث حجم التداول وعدد المبيعات. المصدر: DappRadar

كان يناير أكبر شهر في 2025 من حيث حجم التداول، إذ بلغ 997 مليون دولار عبر 3.1 ملايين عملية بيع، يليه فبراير بـ 498 مليون دولار و2.7 مليون عملية بيع.

"يجعل هذا من يوليو وأغسطس أقوى شهرين منذ فبراير 2025 من حيث الحجم وعدد المبيعات. العلامات واضحة: الناس يعودون إلى فضاء الـNFT"، قالت غيرغيلس.

وفي مايو، توقع المحلل الإستراتيجي لدى CryptoSlam يهوداه بيتشر لـ Cointelegraph أن السوق يستعد للتعافي لكن بنظرة أكثر واقعية من موجة الصعود السابقة.

بعد سنوات من التقلب، سجلت السوق تراجعًا حادًا بلغ 61% في الربع الأول من 2025 إلى 1.5 مليار دولار، بينما كان العام الماضي الأضعف منذ 2020 من حيث حجم التداول والمبيعات. لكن في أغسطس، قفزت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى أكثر من 9.3 مليارات دولار، بزيادة 40% عن يوليو، مدفوعة بارتفاع أسعار المجموعات المبنية على إيثريوم مع صعود سعر الإيثر (ETH).

