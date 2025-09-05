مي عمر تسترجع ذكريات رحلتها مع زوجها المخرج محمد سامي .. وهكذا جاءت تعليقات الجمهور 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 08:12 مساءً - استرجعت الفنانة مي عمر ذكريات رحلتها مع زوجها المخرج محمد سامي في جزيرة سيشل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وثقت من خلاله أمتع وأجمل اللحظات التي جمعتهما خلال قضاء عطلتهما الصيفية بها.

مي عمر تسترجع ذكريات رحلتها مع زوجها المخرج محمد سامي

وثقت النجمة مي عمر من خلال مقطع فيديو بحسابها على "إنستغرام"؛ بعض اللقطات واللحظات الجميلة والممتعة التي عاشتها مع زوجها المخرج محمد سامي أثناء قضاء عطلتهما الصيفية، في جزيرة سيشل، وسط الأجواء الطبيعية الساحرة؛ وعلقت على الفيديو قائلة : " خدني إلى سحر سيشل".

View this post on Instagram A post shared by Mai Omar (@maiomar_)



وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعل كل جمهور ومحبي مي عمر ومحمد سامي، الذين تمنوا لهما دوام السعادة والحب في حياتهما، وجاءت التعليقات كالتالي؛ حيث علقت الفنانة هالة صدقي : " يا مرمر انتي سايباني في مصر لوحدي وانتي بتتفسحي مع حبيبي"، كما علق الجمهور : " ربنا يديم كل لحظة حلوه عليكم، يا جمال الحلوين، تجننوا ربنا يحميكم يارب، ربنا يديم كل لحظة حلوه عليكم" وغيرها العديد من التعليقات.

ساعة فاخرة هدية مي عمر لمحمد سامي

وكانت النجمة مي عمر قد احتفلت بيوم ميلاد زوجها المخرج محمد سامي بطريقة مميزة، حيث أهدته ساعة فاخرة من دار عالمية، ذات تصميم مميز، حيث أن أرقامها مطلية بماء الذهب، وتتميز بعقارب مصنوعة من الذهب الأبيض؛ وتُعد واحدة من أحدث إصدارات الساعات، التي يقدر سعرها بملايين الجنيهات.

هدية مي عمر لمحمد سامي في يوم ميلاده - الصورة من حسابه على إنستغرام

مي عمر ومحمد سامي ثنائية ناجحة في الحب والعمل

الجدير بالذكر أن النجمة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي يُعدان من الثنائيات الرائعة سواء على مستوى الحياة العملية أو الشخصية، حيث تجمعهما حياة أسرية مليئة بالمحبة والدفء؛ إذ بدأت بقصة حب منذ الدراسة وكللتها بالزواج منذ عام 2010 وأنجبا بنتين وهما "تايا وسيلين".

وقد اجتمع الثنائي في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، فعلى مستوى الدراما تألقا في مسلسلات "نعمة الأفوكاتو، ولد الغلابة، نسل الأغراب، لؤلؤ، الأسطورة، كلام على ورق، حكاية حياة"؛ بينما في السينما قدما فيلم "تصبح على خير" مع النجم تامر حسني والفنانة اللبنانية نور.

مي عمر في رمضان 2026 من دون محمد سامي

من جهةٍ أخرى، بدأت مي عمر التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي تدخل به منافسات دراما رمضان 2026، والذي تتعاون فيه مع المؤلفة مريم نعوم، والمخرجة مريم أبوعوف لأول مرة، لتخوض مي تجرِبة درامية جديدة مع مؤلفة ومخرجة لم يسبق لها التعاون معهما من قبل، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج محمد سامي، كان آخرها "إش إش" في رمضان الماضي.

مي عمر تنتظر الغربان

وتنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشارك مي في بطولة الفيلم إلى جانب: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومِل في العلمين.

آخر تعاون بين مي عمر ومحمد سامي

يُذكر أن مي عمر خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025 بالتعاون من زوجها المخرج محمد سامي، من خلال مسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

