أبرز تفاصيل “شراب التوت٤” قبل انطلاق عرضه: عودة، انضمامات ومنافسة قويّة

أطلقت قناة SHOW TV البوستر الرّسميّ للموسم الرابع من المسلسل التّركيّ الشّهير “شراب التّوت” (Kızılcık Şerbeti) الّذي ينتظره الجمهور منذ أشهر. وقد تميّز البوستر الجديد بضمّه أربعة عشر ممثّلا من فريق العمل دفعة واحدة، في خطوة اعتبرها المتابعون لافتة، خصوصًا أنّ بوسترات المواسم السّابقة أثارت جدلًا واسعًا بسبب غياب عدد من الممثّلين عنها.

ومن المقرّر أن يبدأ عرض الموسم الجديد يوم الجمعة في الثّاني عشر من سبتمبر، إذ يخوض المسلسل منافسة قويّة مع مجموعة من الأعمال الّتي ستُعرض في اليوم نفسه، من بينها مسلسل “هذا البحر سوف يفيض”، ومسلسل “حبّ ودموع”، إلى جانب مسلسل “الأزقّة الخلفيّة”.

ويشهد الموسم الرّابع انضمام أسماء جديدة أبرزها أركان أفجي، المعروف بأدواره في مسلسلَي الحفرة والبراعم الحمراء، إلى جانب كلّ من سيركاي روتكاي، ميرت كاراكوش وجيلان يوستونداغ، وهذا ما يعزّز من زخم الأحداث ويضفي عليها أبعادًا جديدة.

كما يعود المخرج أوزغور سيڤيملي لقيادة هذا الموسم بعد أن حقّق نجاحًا في أعمال سابقة مثل الحفرة وأحببت طفلة، وهذا ما يرفع سقف التّوقّعات حول مستوى الإخراج والحبكة الدّرامية المنتظرة.

ولعلّ المفاجأة الأبرز تكمن في عودة الممثّلة سيلين تركمان الّتي كانت قد انسحبت من العمل عند نهاية الموسم الثّاني، إذ ستطلّ مجدّدًا في أحداث الموسم الرّابع ابتداءً من الحلقة الخامسة، وهذا ما أثار حماسة الجمهور وتكهّناته حول الدور الّذي ستلعبه شخصيتها في مسار الأحداث.

القصّة لم تصل بعد إلى نهايتها، والجمهور على موعد مع أحداث مشوّقة وصراعات دراميّة جديدة، هذا ما يجعل الموسم الرّابع من “شراب التّوت” من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم التّلفزيونيّ المقبل.

فهل أنتم مستعدّون للغوص مجدّدًا في عالم “شراب التّوت”؟ وماذا تتوقّعون من المفاجآت القادمة ابتداءً من الثّاني عشر من سبتمبر؟