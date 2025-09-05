بعد تعرّضه للسّخرية… كيفانش تاتليتوغ يردّ على جدل بديله في مسلسل “العائلة”

بعد انتشار فيديو من كواليس تصوير مسلسل “العائلة”، كُشف أنّ كيفانش تاتليتوغ، لم يكن يؤدّي جميع مشاهد الأكشن بنفسه، بل استعانت الشّركة بـ دوبلير، أثار مشهد بسيط لإشعال النّار على طاولة الطّعام حملة سخرية كبيرة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، رغم أنّه مشهد عاديّ لا يتطلّب دوبلير.

بعدها بساعات، نشر الدّوبلير محمّد تان فيديوًا جديدًا كشف فيه أنّ شركة القمر أنهت عقده بسبب الضّرر الّذي لحق بصورة الشّركة وبكيفانش واتّهموه بتسريب المشاهد، وهذا ما زاد من الجدل.

من جانبه، ردّ “كيفانش”، في منشور عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مؤكّدًا أنّ موقع التّصوير يعمل كعائلة كبيرة تضمّ المخرج والسّيناريست والمصوّر والفنّيين والمصمّمين والدوبليرات، مشيرًا إلى ضغط الوقت لإنتاج الحلقات أسبوعيًّا وأنّه عمل سابقًا مع محمّد تان في عدّة مشاريع.

وأكّد “كيفانش”في رسالته، أنّه لا يودّ أن يبقى أيّ عضو من الطّاقم بدون عمل، معبّرًا عن أمله في العمل مجدّدًا مع محمّد تان وبقيّة الفريق في مسلسلات ومشاريع مستقبليّة، من دون الدّخول في تفاصيل العلاقة القانونيّة مع الشّركة.

نذكر أنّ مسلسل “العائلة”، حظي بجماهيريّة كبيرة عند عرضه وهو من بطولة كيفانش تاتليتوغ وسيريناي ساريكايا ونخبة من ممثّلي الدّراما التّركيّة. كتب السّيناريو هاكان بونومو ويتحدّث عن سيّدة قويّة اسمها “هوليا” لها ابن يدعى “أصلان” (كيفانش تاتليتوغ) يقع في حبّ الطّبيبة النّفسيّة ديفين (سيريناي ساريكايا) الّتي ترفضها والدتها المهووسة به لكونه تسلّم زمام المافيا بعد انتحار والده منذ سنوات وهو يعني لها كلّ شيء الّا أنّه يعاندها ويتزوّج من المرأة الّتي يحبّ.