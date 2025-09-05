محلل: دوجكوين قد يشهد إطلاق أول صندوق ETF الأسبوع المقبل

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 04:40 مساءً - قد يشهد السوق الأمريكي إطلاق أول صندوق متداول في البورصة (ETF) خاص بدوجكوين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكره محلل بلومبرغ إريك بالكوناس.

وقال بالكوناس في منشور على منصة X يوم الخميس: "يبدو أن شركة REX ستطلق صندوق دوجكوين ETF عبر قانون 40 Act مثلما فعلت مع $SSK الأسبوع المقبل، استنادًا إلى التغريدة أدناه وكيفية تقديمهم لنشرة اكتتاب فعّالة"، مشيرًا إلى أن مُصدر صناديق الاستثمار المتداولة REX Shares قدّم نشرة اكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وفي ملف النشرة التحذيرية، حذرت الشركة قائلة: "دوجكوين ابتكار حديث نسبيًا ويخضع لمخاطر فريدة وكبيرة. سوق دوجكوين عرضة لتقلبات حادة وتغيّرات وعدم يقين."

خلال العام الماضي، ارتفع سعر دوجكوين (DOGE) بنسبة 116.67%، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. ومع ذلك، ما زال منخفضًا بنسبة 54% عن أعلى مستوى له في عام 2024 عند 0.4672 دولار في ديسمبر، ويتداول حاليًا عند 0.2129 دولار وقت النشر.

REX تعتمد مسار "الالتفاف التنظيمي"

عادةً ما يُطلب من مُصدري صناديق الكريبتو تقديم النموذج S-1 والنموذج 19b-4 إلى هيئة SEC، بينما يسلك صندوق 40 Act طريقًا مختلفًا، وهو النهج ذاته الذي استخدمته REX Shares لإطلاق صندوق سولانا للتحصيص (Staking ETF).

وكان رئيس ETF Store نيت جيراسي قد وصف سابقًا إستراتيجية 40 Act بأنها "التفاف تنظيمي".

أما المُصدرون الذين يسلكون الطريق التقليدي فما زالوا بانتظار قرارات من الهيئة. ففي 10 أبريل، قدمت 21Shares طلبًا لإطلاق صندوق ETF لدوجكوين، وذلك بعد طلبات مماثلة من Bitwise وGrayscale.

وفي الوقت نفسه، قدمت REX أيضًا طلبًا لإطلاق صندوق ETF يتتبع عملة OFFICIAL TRUMP (TRUMP) بموجب قانون 40 Act، والذي سيشتري أسهمًا في شركة خارجية تحتفظ بالرمز.

دوجكوين يواصل جذب اهتمام الإعلام السائد

حتى أولئك الذين لم يستثمروا قط في العملات المشفرة ربما سمعوا بدوجكوين، الذي جذب اهتمام الإعلام السائد لسنوات.

فقد ارتبط الملياردير إيلون ماسك بالعملة منذ فترة طويلة، ولقّب نفسه بـ "Dogefather" (عرّاب دوجكوين) واصفًا الرمز بأنه "خدعة" خلال ظهوره في برنامج Saturday Night Live عام 2021.

ومؤخرًا، أفادت مجلة Fortune أن محامي ماسك، أليكس سبايرو، يترأس شركة عامة جديدة تسعى لجمع 200 مليون دولار للاستثمار في دوجكوين.