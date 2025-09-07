ارتفاع سعر OKB فوق مستوى 200 دولار وسعر البيتكوين يحافظ على مستوى 110 آلاف دولار

سجل سعر العملة الرقمية OKB التابعة لمنصة التداول OKX ارتفاع بنسبة 13% متجاوزة حاجز 200 دولار، فيما حافظ سعر البيتكوين على تماسكه فوق مستوى 110,000 دولار، رغم تقلبات الأسبوع الماضية.

في المقابل شهدت عملة البيتكوين تقلبات ملحوظة، إذ هبطت إلى مستوى 107,200 دولار على منصة “Bitstamp” بعد ضغوط بيع مطلع الأسبوع.

غير أن المضاربين على الارتفاع عادوا بقوة، ما دفع السعر إلى اختراق مستوى 112,000 دولار يوم الأربعاء، ثم إلى 113,400 دولار يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية، قبل أن يتراجع سعر العملة مجددا بأكثر من 3000 دولار.

وحتى الآن، لا يزال البيتكوين يتداول فوق 110,000 دولار، وقد لامس مؤخرا مستوى 111,000 دولار.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا نحو 2.210 تريليون دولار وفق بيانات منصة “coingecko”، فيما تظل هيمنته على السوق ثابتة عند 56.4%.

في المقابل، تباطأت حركة معظم العملات الرقمية البديلة الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ETH وSOL وTRX وSUI سجلت تراجعات طفيفة، في حين حققت XRP وBNB وDOGE وADA وLINK وHYPE مكاسب محدودة.

وسجلت العملة الرقمية CRO الخسارة الأكبر بين العملات الرقمية ذات القيمة السوقية العالية، متراجعة بأكثر من 3%.

على النقيض، واصلت العملة الرقمية M صعودها القوي، مع ارتفاع يومي بنسبة 20% أوصلها إلى ما يقارب 1.9 دولار.

كذلك، ارتفعت WLFI بنسبة 29% لتصل إلى 0.24 دولار، في حين تجاوز OKB حاجز 200 دولار مجددا.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3.910 تريليون دولار، بزيادة عدة مليارات عن اليوم السابق، بحسب منصة “coingecko”.

