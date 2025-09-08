هل انتهى صعود بيتكوين؟ إليكم ما تظهره المؤشرات!

ازداد التساؤل مؤخرا حول ما إذا كانت الارتفاعات الأخيرة للبيتكوين تمثل نهاية الدورة الصاعدة الحالية، لكن المعطيات الفنية والاقتصادية تشير بوضوح إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد.

بحسب المحلل “بيتبليز”:

فإن قمم الدورات السابقة كانت دائما مصحوبة بموجات نشوة واضحة:

اندفاع مؤسساتي، حمى بيع بالتجزئة، مؤشرات متضخمة، وتشديد في السيولة العالمية.

في الدورة الحالية، لا شيء من ذلك قائم، حيث أن:

مؤشر موسم العملات البديلة لا يزال عند 65، وهو مستوى قوي لكنه أدنى بكثير من حاجز 90 الذي عادة ما يسبق قمم السوق.

مؤشر “MVRV Z-Score” عند 2.1 فقط، بعيدا عن مستويات الذروة (7–9).

مؤشر “Pi Cycle Top” لا يشير لأي تقاطعات خطيرة، ومتوسطات الحركة لا تزال متباعدة.

مؤشر RSI السنوي مرتفع، لكنه دون منطقة التشبع (90–100) التي ميّزت قمم 2017 و2021.

هذه المؤشرات تشير إلى أن السوق صاعد، لكن دون المبالغة التي تسبق الانعكاسات الحادة.

القمة غالبا ما تتزامن مع تشديد السياسات النقدية، بينما الواقع الحالي مختلف تماما، وفيما يلي مؤشرات تؤكد ذلك:

السيولة العالمية في حالة توسع ومن غير المتوقع أن تبلغ ذروتها قبل 2026.

لم يخترق سعر بيتكوين بعد نطاق السيولة الحرج البالغ 167,000 دولار.

الايثيريوم لا يزال دون 6100 دولار، ما يعكس أن الأسعار لم تدخل بعد مرحلة التشبّع.

المعروض النقدي الأمريكي ينمو بنسبة 4.8% سنويا — أسرع وتيرة منذ 2022 — ما يدعم الزخم، خاصة في سوق العملات البديلة.

خلاصة القول وكقراءة عن كل ما سبق:

السوق لا يُظهر علامات الذروة الكلاسيكية حيث لا نشوة، لا تشدد في السيولة، ولا تشبّع في المؤشرات.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن صعود البيتكوين لم ينتهِ بعد، بل لا يزال في مرحلة نمو نشط قد يسبق ذروة جديدة في الدورة الحالية.

