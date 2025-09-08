انت الان تتابع خبر وثيقة: الهيئة القضائية الانتخابية تلغي قرار استبعاد سجاد سالم من الترشح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، أنها "قررت قبول الطعن الذي تقدم به سجاد سالم شكلا، وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه والمتضمن استبعاد الطاعن من الترشح إلى انتخابات مجلس النواب لسنة 2025، تبيّن أنه مخالف للقانون".

وأضافت، أن "المرشح في ضوء التحقيقات الجارية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم يكن محكوماً بحكم قضائي بات من قضايا الفساد المالي والإداري أو عن جريمة مخلة بالشرف".

وقالت الهيئة في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، أنها "قررت قبول الطعن الذي تقدم به سجاد سالم شكلا، وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه والمتضمن استبعاد الطاعن من الترشح إلى انتخابات مجلس النواب لسنة 2025، تبيّن أنه مخالف للقانون".وأضافت، أن "المرشح في ضوء التحقيقات الجارية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم يكن محكوماً بحكم قضائي بات من قضايا الفساد المالي والإداري أو عن جريمة مخلة بالشرف".