انت الان تتابع خبر مجددًا.. المالكي يتحدث عن تحركات لـ"الانقلاب" على العملية السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة تابعتها الخليج 365، ان "حماية العملية السياسية وإدامة الجهد السياسي الذي يترتب عليه بناء الدولة يُعد من أساسيات منهج دولة القانون".



وأضاف انه "لا تلتفتوا إلى خفافيش الظلام الذين يتحدثون ويتحركون للإنقلاب على العملية السياسية"، مشيرا الى انه "علينا أن نمضي بعمليتنا السياسية وبدستورنا وجمهورنا وشعبنا لإدامة تلك العملية".

واكد انه "لا نسمح بعودة الدكتاتورية والعنصرية والطائفية والمقابر الجماعية والحروب العبثية"، مشيرا الى ان "هدفنا أن نجعل العراق قوياً ومتيناً ورصيناً لا يتأثر بأية أزمات".

وتأتي هذه التصريحات ضمن سياق ثابت لتصريحات المالكي المكررة، عن مخاوف من "الإطاحة بالعملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات وانتهاء العملية السياسية في العراق"، دون إشارات واضحة عن الكيفية التي قد تقود الى هذه النتائج.

