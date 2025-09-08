كيف علق مناف عبدال بفيديو جمعه مع هدى حسين أثناء تصوير مسلسل "سستر فخرية"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - نشر المخرج مناف عبدال فيديو جمعه مع الفنانة هدى حسين أثناء تصوير مسلسل "سستر فخرية"، وكتب: "مدمن نجاح مع الملكة"، وعلق أيضاً على الفيديو وكتب: "النجاح ما ينولد من الصدفة، النجاح يُصنع بالقوة والإصرار، مع الملكة أستاذة هدى حسين "سستر فخرية"، قوة، نجاح، طموح".

هكذا تفاعل المتابعون مع المنشور

تفاعل المتابعون وعبروا عن اشتياقهم وحماسهم لمشاهدة هذا العمل، كما علق الفنان شهاب حاجيه وكتب "الله يوفقك ياخوي"، فيما كتبت هناء الناصر مخرج منفذ تلفزيوني: "الله يوفقكم ويكتب لك كل الخير يا صاحب القلب الأبيض، مخرج بطل بكل المقايس عسى دوم ها لضحكة"، كما كتب الفنان السعودي حسن الحرز" أحبكم والله، عسى أيامكم كلها نجاحات".

كما نشر قبل أيام المخرج مناف عبدال صورة للفنانة هدى حسين، جمال الردهان، طارق العلي، مشعل الشايع، حسن عبدال، ومرام البلوشي، وكتب: "عظماء الفن.. ملامحهم خلدها الإبداع، وأعمالهم صنعت ذاكرة لا تُمحى.

والعمل يجمع نخبة من النجوم ويتم تصويره بالكويت.

مسلسل "سستر فخرية"

"سستر فخرية"هو مسلسل من تأليف محمد شمس وإخراج مناف عبدال ومن بطولة الفنانة هدى حسين، مرام البلوشي، ميس كمر، أبرار أبو سيف، خالد أمين، أحمد إيراج، ليالي دهراب، مشعل الشايع، شهاب حاجيه، حسن عبدال، ألين منيمنة، وعبدالعزيز مندني.

آخر عملين للمخرج مناف عبد ال

وكان آخر عملين عُرضا للمخرج مناف عبدال هما مسلسل "عبر الأثير"، تدور أحداثه حول الشابة "أثير"، التي تعمل مذيعة وتبدو كامرأة قوية تنشر الطاقة الإيجابية، لكنها في الحقيقة تخفي الكثير من الجراح بسبب ما عاشته في ماضيها القاسي.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، ومن بطولة الفنانة ميلا الزهراني، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، عبدالعزيز مندني، منصور البلوشي، وزمن عبدالله.

كذلك مسلسل " صدف" والذي تدور أحداثه حول امرأة انتحر شقيقها، تتأثر وتدخل بحالة تُدعى اليكسيثيميا تجعلها غير قادرة عن التعبير عن عواطفها، وتكون هنالك دائرة من الشكوك، وتبدأ تحقيقاتها الخاصة لكشف ما حدث، بينما تبدأ السلطات التحقيقات الرسمية للبحث في ملابسات الحادث.

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمار بو شاهين، ومن بطولة الفنان حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبو سيف، عبدالله البلوشي، كفاح الرجيب، ومحمد الأستاذ.

