عبدالله الطراروة يدعو بالشفاء للفنانة حياة الفهد بعد أنباء تدهور حالتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تفاعل الفنان عبدالله الطراروة بعد أنباء تدهور الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد، حيث نشر حساب الفنانة صورة لها وكتب فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ" صدق الله العظيم. نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد".

عبدالله الطراورة يدعو لحياة الفهد

وقام عبدالله الطراروة بنشر صورة للفنانة "حياة"، وعلّق وكتب: "اللهم رب الناس أذهب الباس واشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاءً لا يغادر سقما، اللهم اشف حياةالفهد ورد لها عافيتها واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين".

وتفاعل معه متابعوه ودعوا لها بالشفاء العاجل وأن يمن الله عليها بالصحة والعافية، وعلّق الفنان حبيب غلوم على المنشور وكتب: "الله يشافيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب العرش العظيم"، وكتبت الفنانة هيا عبدالسلام الله يشفيها ويعافيها"، فيما كتبت الفنانة غلا: "الله يقومها بالسلامة يارب"، وكتبت الفنانة سعاد الحسيني: "الله يشفيها ويقومها بالسلامة يارب".

أعمال جمعت عبدالله الطراروة وحياة الفهد

خلال مسيرته الفنية اجتمع الفنان عبدالله الطراروة وحياة الفهد بعملين، الأول هو مسلسل "الداية" عام 2008 وجسددور "عيسى" بالعمل تدور أحداث العمل حول الداية "غالية" التي تلجأ لها "موزة" بعد اغتصابها وتطلب منها الستر عليها، وعندما تتوفى "موزة" تضع غالية "رضيعتها أمام منزل "أم موزة"، فترعاها الأخيرة وتربيها خالتها "دلال" حتى تكبر، وليلة عرسها على "عيسى" تكشف "غالية" سراً مخيفاً أخفته مع وفاة "موزة". والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ إيادالخزوز، ومن تأليف الفنانة، ومن بطولة الفنانة، محمد جابر، محمدالمنيع، جمال الردهان، منى شداد، باسمة حمادة، خالدالبريكي، سعاد علي، وفاء مكي، صلاح الملا، و

وأيضاً مسلسل "ليلة عيد" عام 2010 وجسد فيه الطراروة دور "داود". وتدور أحداث المسلسل بين فترتين زمنيّتين تمتدان ما بين 1967 و2010 حول "لؤلؤة" التي تعيش وسط إخوتها كخادمة لهم ومربية لأولادهم، وذلك نتيجة غلطة ارتكبتها في صباها تمثّلت بإقامة علاقة مع شاب غني وطائش استغلها، مما أسفر عن حملها ومن ثم إجهاضها عنوة على يد أسرتها.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ حسين أبل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ حمد بدر، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، غانم الصالح، أحمدالجسمي، باسم عبد الأمير، سلمى سالم، قحطان القحطاني، عبدالله الطراروة، ليلى السلمان، عبد الإمام عبدالله، منصورالمنصور، جواهر، علي كاكولي، يوسف البلوشي، فرح الهادي، وشوق الهادي.

آخر أعمال الفنان عبدالله الطراروة

وكان آخر أعمال الفنانفيلم "عما كور" وهو من تأليف الكاتب محمدالمحيطيب وإخراج أحمدالخضري، ومن بطولة، خالد أمين، سماح، وحسن عبدال، بالإضافة إلى آخرين، وهو من إنتاج مشترك بين المحيطيب وغولدن بوم للمنتج فهدالبلوشي، وتدور أحداثه حول مشهور على مواقع التواصل الإجتماعي يتعرض لحادث يُفقده الذاكرة، فيجد نفسه في العديد من المتاعب وتتوالى الأحداث.

كما شارك في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" من إخراج علي العلي، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ماجدالمصري، أيتن عامر، فاطمةالصفي، وأحمد إيراج، لولوة الملا، نور الغندور، ليلى عبدالله، حمد أشكناني، ونور الشيخ.

وتدور أحداثه في إطار درامي، حيث يعيش "رشيد" وزوجته "هيلة" وبناتهما الثلاثة حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص "رشيد" لم يكن أحد يتوقعها.

View this post on Instagram A post shared by Abdullah Altararwah (@altararwah)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»