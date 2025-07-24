شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد للعبة Avatar Frontiers of Pandora .. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أفاتار: فرونتيرز أوف باندورا، هي لعبة الأكشن والمغامرات من يوبيسوفت، والتي صدرت عام 2023، تحصل على تحديث جديد لاحق هذا العام يضيف وضع الشخص الثالث، New Game+، وتحسينات أخرى، حيث سيتوفر التحديث المجاني في 5 ديسمبر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وبلايستيشن 5، وإكس بوكس سيريس إس/إكس، حيث تستند لعبة أفاتار: فرونتيرز أوف باندورا إلى سلسلة أفلام جيمس كاميرون، وتُلعب من منظور الشخص الأول، مع التركيز على إطلاق النار والاستكشاف.

أعلنت يوبيسوفت عن تحديث الشخص الثالث الجديد في فيديو تحديث للمطورين يوم الاثنين، وأكدت شركة Massive Entertainment المطورة أن تحديث 5 ديسمبر، والذي يأتي بعد عامين تقريبًا من إطلاق اللعبة، سيتضمن أيضًا وضع New Game+.



وبحسب التقرير فإن "First New Game+، تُتيح لك إعادة عيش القصة باستخدام مخزونك ومهاراتك، ومواجهة أعداء أشداء، وفتح شجرة مهارات جديدة ومعدات أقوى.



و أظهر فيديو التحديث مقتطفات من أسلوب اللعب من منظور الشخص الثالث، والتي ستتوفر للاعبين فور صدور التحديث، وأوضح المطورون أن اللاعبين سيتمكنون من تجربة اللعبة من منظور الشخص الثالث أثناء الانخراط في القتال والاستكشاف.

كما قامت شركة Massive Entertainment بإعادة تصميم الرسوم المتحركة، وعناصر التحكم، والصوت، وأنظمة الكاميرا لنمط الشخص الثالث الجديد.

تحديثات سابقة لـ Avatar: Frontiers of Pandora

سيصل التحديث المجاني قبيل صدور فيلم Avatar: Fire and Ash، وهو الفيلم الثالث في السلسلة والجزء الثاني لفيلم Avatar: The Way of Water الصادر عام 2022، والذي سيُعرض في دور العرض في 19 ديسمبر، وبالإضافة إلى التحديث، حيث أعلنت Ubisoft أيضًا عن خصم محدود بنسبة 70% على اللعبة عبر المتاجر المدعومة على منصات الألعاب وأجهزة الكمبيوتر (عبر Steam ومتجر Ubisoft ومتجر Epic Games).

وحصلت Avatar: Frontiers of Pandora سابقًا على توسعتين للقصة - The Sky Breaker وSecrets of the Spires - إلى جانب العديد من التحديثات التي حسّنت جودة اللعبة وأعادت توازن أسلوب القتال، وأضافت وضع 40 إطارًا في الثانية، وغيرها، تم إصدار لعبة الحركة والمغامرة في 7 ديسمبر 2023، على أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وPS5، وXbox Series S/X.