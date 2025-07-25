الاقتصاد

هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين 1/3
  • هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين 2/3
  • هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت الأمريكية في ختام تعاملاتها اليوم على تباين.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.53 نقاط أو 0.08% ليغلق عند 6363.87 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية (أرشيفية)

فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 38.85 نقطة أو 0.19% ليصل إلى 21057.96 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 312.08 نقطة أو 0.69% ليصل إلى 44698.21 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - أرشيفية
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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