شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت الأمريكية في ختام تعاملاتها اليوم على تباين.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.53 نقاط أو 0.08% ليغلق عند 6363.87 نقطة.فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 38.85 نقطة أو 0.19% ليصل إلى 21057.96 نقطة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 312.08 نقطة أو 0.69% ليصل إلى 44698.21 نقطة.