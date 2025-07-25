الامارات | بعد عملية جراحية لاستئصال ورم من البنكرياس.. أنغام في العناية الحثيثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضعت الفنانة المصرية أنغام، الخميس، لجراحة دقيقة في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.

وترقد أنغام حالياً في المستشفى تحت العناية الطبية الحثيثة، فيما سيتم إجراء بعض الفحوصات للورم للتأكد من نوعه، قبل السماح لها بمغادرة المشفى.

ونشرت أنغام عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لها عند خروجها من غرفة العمليات.

وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية أخبار عبر مواقع التواصل تفيد بإصابة أنغام بسرطان الثدي وبسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، مما أثار حزن جمهورها.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنانة بياناً لتوضيح تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مؤكداً أن أنغام سافرت إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية في البنكرياس.

يذكر أن الفنانة أنغام أطلت على جمهورها الأسبوع الماضي من خلال حفل غنائي أقامته بمنطقة الساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من الجمهور، كما شاركها الغناء فيه الفنان تامر عاشور.