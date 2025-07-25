شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أجواء حارة في الشرقية وغبار على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة. ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر. حالة البحر: خفيف الموج.

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة في المملكة، منبها من أجواء حارة في الشرقية وغبار على أجزاء من 5 مناطق.حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.