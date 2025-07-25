شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن معيار الشحن اللاسلكىQi2.. أسرع شاحن بقوة 25 وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الشحن اللاسلكي من أفضل الخيارات لدى المستخدمين، لاسيما بعد الإعلان عن إطلاق Qi2، معيار الشحن اللاسلكي من الجيل التالي الذي يعد بسرعات أعلى وكفاءة أفضل لكل من هواتف iPhone وهواتف Android الذكية "الرئيسية".

ويعد ليس مجرد تحسين آخر في المواصفات، حيث يهدف Qi2 إلى توفير شحن مغناطيسي عالمي بتقنية MagSafe لجميع الأجهزة التي تدعمه، مما يعني الاستغناء عن استخدام ملفات غير متوازية أو سرعات شحن بطيئة للغاية.

ما أهم المزايا في Qi2؟

يعتمد Qi2 على تقنية MagSafe من Apple، ولكنه الآن يخضع لتوحيد معاييره في جميع أنحاء الصناعة من خلال اتحاد الطاقة اللاسلكية، و هذا يعني أن كل هاتف يستخدم Qi2 سيحتوي على مغناطيس، مما يضمن اتصالاً آمنًا بين الشاحن والجهاز، كما يقدم حدًا أقصى لسرعة الشحن اللاسلكي يبلغ 25 وات، وهو أعلى من النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 7.5 و15 واط والذي رأيناه في معظم شواحن Qi.

وتدعم هواتف iPhone 13 و14 و15 هذه التقنية بشكل غير رسمي، ولكن بدءًا من نظام iOS 17.4، بدأت Apple في طرح دعم Qi2 رسميًا، ومن المتوقع أن يصبح هذا الدعم معياريًا في جميع هواتف iPhone 16 أيضًا.

وبالنسبة لهواتف Android، أفادت WPC أن "علامات تجارية كبرى" قد بدأت بالفعل في طرح هواتف Qi2 في وقت لاحق من هذا العام، و لم تُعلن أي أسماء حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تنضم جوجل إلى هذه القائمة قريبًا.

ويعالج Qi2 أخيرًا كل ما كان مزعجًا لسنوات بشأن الشحن اللاسلكي حيث يُقلل المحاذاة المغناطيسية الحرارة ويُعزز الكفاءة،



وستصل الدفعة الأولى من هواتف أندرويد المعتمدة في النصف الثاني من عام 2025 وقد بدأت Apple بالفعل في استخدام البرنامج. لذا، إذا كنت ستشتري هاتفًا في وقت لاحق من هذا العام، أو تفكر في ترقية شاحنك اللاسلكي، فتأكد من توافقه مع Qi2.