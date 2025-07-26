شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 250 متدربًا.. جامعة الباحة تطلق 9 برامج تدريبية والان نبدء بالتفاصيل

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البرامج التدريبية

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الباحة برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" المتضمن عددًا من الدورات التدريبية المجانية لأفراد المجتمع، ضمن فعاليات "صيف الجامعة يجمعنا" الذي تنظمه الجامعة في قلب غابة رغدان.وأوضحت الجامعة أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية تجاوز (250) متدربًا ومتدربة في (9) برامج تدريبية تشمل كتابة السيرة الذاتية الاحترافية، وصناعة المبادرات الاجتماعية، ومهارات التصوير بالجوال، ودورة الكشاف الصغير، وجودة الحياة، إضافة إلى دورة تدريبية في الوقاية من التنمر الإلكتروني، وإدارة الوقت وحل المشكلات وتحدث بثقة.وأكدت الجامعة أن البرامج التدريبية تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات أفراد المجتمع العلمية خلال إجازة الصيف، وتعزيز دور ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتوعيته بمختلف شرائحه.