الامارات | «إقامة دبي» تستقبل 52.2 ألف اتصال مرئي خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن استقبالها 52 ألفاً و212 مكالمة من المتعاملين خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، عبر خدمة «الاتصال المرئي»، وتمكّنت من الردّ بنجاح تام على الاتصالات المتعلقة بخدمات أذونات الدخول والإقامة والإجراءات المتعلقة بالخدمات المالية والمنشأة وخدمات جوازات السفر إلى جانب المعنية بالإقامة الذهبية، والحالات الإنسانية، والاستشارات القانونية، وغيرها، والإسهام في تسريع إنجاز المعاملات.

وأشارت إلى إنجازها ملايين المعاملات المتنوعة خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسرعة والدقة، بفضل بنية تحتية رقمية متقدمة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في تقديم الخدمات الذكية.

وتفصيلاً، أفادت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بأن خدمة «الاتصال المرئي» استقبلت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي 52 ألفاً و212 اتصالاً من المتعاملين، حيث تتيح الخدمة المُميزة للمتعاملين إتمام معاملاتهم كافة من منازلهم أو مكاتبهم، من خلال تواصل مباشر وتفاعلي مع الموظفين المختصين، لتحديث البيانات أو استكمال الوثائق المطلوبة بسهولة وسرعة ودون الحاجة إلى القدوم الشخصي.

وأوضحت خلال لقاء إعلامي نظمته أخيراً، أن إجمالي المكالمات الواردة عبر الخدمة توزّعت على عدد من الخدمات التي تقدمها الإدارة، حيث جاءت خدمات أذونات الدخول والإقامة في صدارة الاستخدام بـ42 ألفاً و433 مكالمة، تلتها خدمات إجراءات المنشأة بـ5782 مكالمة، ثم الخدمات المالية بـ2850 مكالمة، فيما سجلت خدمات جوازات السفر 1147 مكالمة.

وأكدت الإدارة أن خدمة «الاتصال المرئي» تُعد إحدى الخدمات الاستباقية والمبادرات الذكية التي تعزز جودة حياة المتعاملين وتتيح لهم إتمام معاملاتهم بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، حيث يبلغ متوسط مدة الاتصال دقيقة واحدة، ما يختصر الوقت ويعزز رضا المتعاملين.

وعن كيفية الاستفادة من الخدمة، أوضحت أنه يمكن للمتعاملين الاستفادة والتقديم على الخدمة من خلال سبع خطوات بسيطة وسلسة، تبدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة gdrfad.gov.ae، والبحث عن خدمة الاتصال المرئي والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، واختيار نوع الخدمة المطلوبة، وإدخال البيانات المطلوبة (اسم المتعامل ورقم الطلب ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني)، والانتقال إلى منصة الخدمة، ثم يتم التواصل مع المتعامل من قبل الموظف المعني عبر المنصة.

وأشارت إلى أن الخدمة تُقدم خلال أيام العمل الرسمية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، والفترة المسائية من 2:30 ظهراً وحتى الساعة 7:00 مساءً، لافتة إلى أن المتعامل هو من يحدد وقت الاتصال بعد تقديم الطلب، وذلك بعد الرد على الطلب من الموظف المسؤول أو بعد مرور 48 ساعة من تقديم الطلب.

وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الاتصالات كان لأغراض الاستفسار، وأن مركز اتصال «آمر» المجاني (8005111) متاح للرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأثبتت «خدمة الاتصال المرئي» جاهزيّة «إقامة دبي» للمستقبل بالمضي قدماً نحو العالم الرقميّ عبر بنية تحتية رقمية متطورة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية التي بُنيت على أفكار استباقيّة، تهدف إلى تعزيز جودة حياة المتعاملين وتسهيل آليّات تقديم الخدمات ضمن أُطرٍ حديثة تُحاكي المستقبل القريب، كما تأتي الخدمة في إطار جهود الإدارة المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية استباقية وفعالة تواكب تطلعات المتعاملين، وتُسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة ذكية ورائدة في تقديم الخدمات.

• 7 خطوات بسيطة للتقديم على الخدمة عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.