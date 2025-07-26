الامارات | ورش توعية مرورية لسائقي «الدليفري» في دبي        

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ممثلة في إدارة التثقيف المروري، سلسلة من الورش التوعوية لسائقي توصيل الطلبات (الدليفري) العاملين في إحدى الشركات، وذلك في إطار الحملتين التوعويتين «صيف بلا حوادث» و«السرعة الزائدة»، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتكبة أثناء القيادة، لاسيما من قبل سائقي الدراجات النارية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الورش أكثر من 64 سائقاً.

وأكد نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة العميد عصام إبراهيم العور، أن تنظيم هذه الورش يأتي تجسيداً لحرص شرطة دبي على تكثيف جهود التوعية المرورية لجميع فئات مستخدمي الطريق، خصوصاً سائقي التوصيل الذين يتطلب عملهم الوجود المستمر على الطرقات.

ولفت إلى أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث، وتدعم تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية المتعلقة بخفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.

وأوضح العميد عصام العور، أن الورش تناولت العديد من المحاور من ضمنها القواعد الأساسية للقيادة الآمنة، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة، وتفادي السلوكيات الخطأ مثل الانشغال بالهاتف أثناء القيادة أو الانحراف المفاجئ عن المسار، إلى جانب التشديد على ضرورة استخدام أدوات السلامة الشخصية كخوذة الرأس والسترة العاكسة. كما تم تسليط الضوء على أكثر أسباب الحوادث شيوعاً، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة عند وقوع حادث مروري.

كما تضمنت الورش والمحاضرات فعاليات وعروضاً مرئية وتفاعلية، إضافة إلى جلسات نقاشية مفتوحة أتاحت للسائقين طرح الأسئلة وتبادل الخبرات، ما ساعد على تعزيز استيعابهم للمخاطر المرورية وكيفية تجنبها، ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير.

وأكد العميد عصام العور، أهمية استمرار مثل هذه البرامج التوعوية بشكل دوري، موضحاً أن الشراكة مع شركات التوصيل تمثل عنصراً محورياً في تحقيق أهداف السلامة المرورية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تضع ضمن أولوياتها جعل الطرق أكثر أماناً واستدامة، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية في تقليل الحوادث وتحقيق أعلى معايير الأمن المروري في الإمارة.

• تسليط الضوء على أكثر أسباب الحوادث شيوعاً، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة عند وقوع حادث مروري.