سلطان بن أحمد يشهد جلسة بعنوان «كيفية التحول إلى مدن ذكية ومستدامة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، جلسة بعنوان «كيفية التحول إلى مدن ذكية ومستدامة»، ضمن فعاليات الدورة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة.

وشارك في الجلسة، التي أقيمت بالتعاون مع «بنك الاستثمار» كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وشريف توفيق رئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية في شركة مايكروسوفت، وغاري بورنيسكي، المدير الإداري لمركز بوردو للأمن الغذائي العالمي، والطالب ريان بوسليمي، الفائز في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، إن بناء المدن الذكية يقوم على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص، فالحكومة تضع الرؤية، بينما يقدّم الابتكار والمواهب القيمة المضافة اللازمة لتحقيقها، موضحاً أن الشارقة تستفيد من التجارب العالمية في هذا المجال لتعزيز مستويات النمو والتطور، معتبراً أن نجاح المدن الذكية مرهون بتوافر البيانات وتكامل الجهود بين مختلف الجهات، لا بالعمل الفردي أو المتأخر.

وقال شريف توفيق إن العالم يعيش اليوم عصر الذكاء الاصطناعي بعد مراحل الثورة الصناعية المختلفة، موضحاً أن هذه التقنية قادرة على تقديم حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمعات، مشيراً إلى أن التحولات التكنولوجية ستؤثر بطبيعة الحال على الوظائف، كما حدث مع كل ثورة صناعية سابقة، إلا أن التركيز يجب أن ينصب على نوعية الوظائف الجديدة.