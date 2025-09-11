هل يجب مدح طفلك؟ 7 نصائح مهمة للآباء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 07:07 صباحاً - الجميع يُحبّ الثناء، بمن فيهم الأطفال ففي الثناء وسيلةٌ لإظهار تقديرك لجهود طفلك وإنجازاته كما أن المديح ليس مجرد شكل من أشكال الفخر الأبوي، بل يمكنه أيضًا دعم عملية تعليم وتربية الأطفال.

وعلى الرغم من فوائد الثناء العديدة، إلا أن مدح الأطفال ليس سهلاً دائمًا. فالمدح غير المناسب قد يكون له عواقب سلبية أيضًا. إليك الطريقة الصحيحة لمدح الأطفال في تكوين شخصيتهم وأهمية الثناء والمدح للأطفال التي تحتاجين إلى معرفتها.

وفقًا لموقع "raisingchildren" يحتاج الأطفال إلى تعلم العديد من الأشياء مثل المهارات الأكاديمية، والمهارات الحركية الكبرى والدقيقة، والسلوك الجيد ولتحقيق ذلك عليه أن يبني ثقته بنفسه ووفقًا للدراسات فإن تقدير الذات يُشعر الأطفال بالقبول والمحبة والحماية. ومن طرق تعزيز تقدير الذات لدى الأطفال الثناء والمديح.

أهمية المدح والثناء للطفل

تحسين سلوكيات طفلك

مدح الأطفال ضروري جدًا لتحسين سلوكهم الجيد-الصورة من موقع AdobeStock

يعد مدح الأطفال ضروري لتحسين سلوكهم الجيد حيث تذكر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الثناء يمكن أن يساعد الأطفال على التمييز بين السلوكيات الخاطئة والصحيحة.

علاوة على ذلك، فإن الثناء هو أفضل طريقة لتأديب الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال الصغار، وأطفال في سن المدرسة، والمراهقين.

تعزيز علاقتك بطفلك الصغير

الثناء يُسعد الطفل، ويُشعره بالتقدير، ويُقرّبه من والديه، خاصةً إذا شعر بالنجاح في جعلك فخورة به وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال يعتبرون الثناء بمثابة مكافأة لأنفسهم ويمكن أن تجعل هذه الطريقة طفلك أيضًا أكثر ثقة ومسؤولية وعدم الرغبة في القيام بأية تصرفات خاطئة.

كيفية مدح الأطفال بالطريقة الصحيحة

تجنبي المبالغة

ومن المهم أن تتذكري أنه لا يجب المبالغة في مدح طفلك، خاصة في الأمور المناسبة لعمره لأن ذلك قد يجعله كسولًا في المحاولة ومترددًا في تحقيق نتائج أفضل.

على سبيل المثال، من المفترض أن يذهب الطفل إلى المدرسة يوميًا. لذلك، لا داعي لمدحه على ذهابه إلى المدرسة فإن الثناء على الأطفال لأشياء غير مناسبة يمكن أن يجعلهم متعجرفين، وأنانيين، ومدللين.

الثناء بشكل متكرر

إن الثناء على طفلك بشكل متكرر يمكن أن يجعل مديحك أقل قيمة وبلا معنى بالإضافة إلى ذلك، بسبب شعورهم بأنهم معتادون على الثناء، يجد الأطفال صعوبة في تطوير أنفسهم لأنهم لا يتم تشجيعهم على التجربة والنجاح.

لذلك، عليك أن تعرفي الوقت المناسب لمدح طفلك، على سبيل المثال عندما يجرؤ على تجربة شيء جديد.

امدحي طفلك بصدق

تجنبي إطراء طفلك بشكل عابر-الصورة من موقع Freepik

بالإضافة إلى جعلهم مترددين في المحاولة، فإن الثناء على الأطفال بشكل متكرر يمكن أن يعطي الانطباع بأن الثناء ليس صادقًا ونتيجة لذلك، يجد الأطفال صعوبة في تصديق ذلك لأنهم يعتقدون أن مديحك أمر مبالغ فيه لذلك عليك استخدام الطريقة الصحيحة والصادقة لمدح طفلكِ.

لذا تجنبي إطراء طفلك بشكل عابر و حاولي التركيز عليه، واختاري الكلمات المناسبة، وأظهري من خلال تعابير وجهك ولغة جسدك تفاخرك بإنجازاته.



مدح طفلك بشكل محدد

كلماتك عند المدح تعد مهمة أيضًا، كوني دقيقة فقد يقوم العديد من الآباء بمدح أبنائهم بعبارات ذات معنى واسع جدًا، على سبيل المثال: "ابني، أنت رائع في لعب كرة القدم".

إذا تم تفسير هذا الثناء، فإنه بالتأكيد يمكن أن يشمل أشياء كثيرة، سواء كان الطفل جيدًا في الركل، أو المراوغة، أو حراسة المرمى من كرة الخصم.

نتيجةً لذلك، قد يظنّ الأطفال أنهم أتقنوا كل شيء. لكن هذا ليس بالضرورة صحيحًا لذا، حاولي أن تُثني على طفلك بالشكل المناسب. على سبيل المثال، "أنت بارعٌ جدًا في حراسة المرمى. أنا متأكدٌ من أنك ستصبح حارس مرمىٍ عظيمًا يومًا ما." مع الثناء مثل هذا، سوف يفهم الأطفال نقاط قوتهم بشكل أفضل.

امدحي المحاولة وليس النتيجة

لا يشير الثناء دائمًا إلى النتائج التي يحققها طفلك الصغير، بل يشير إلى العملية والجهد الذي يبذله لتحقيق هذه النتائج ويعد هذا هو الثناء الذي يهدف إلى بناء شخصيةالطفل علي سبيل المثال يمكنك قول: "كيف كان الاختبار؟ هل كان صعبًا ؟ حسنًا، لا تقلق بعد الآن، المهم أنني رأيت أنك درست بجد الليلة الماضية".

بهذه الطريقة يشعر الأطفال أن الجهود التي بذلوها هي موضع تقدير أيضًا دون الاعتماد على النتائج التي قد يحصلون عليها.

كوني حذرة عند مدح ذكاء طفلك

ينبغي أن يوجه الثناء على الطفل قدر الإمكان إلى الجهود والعمليات التي يقوم بها، وليس إلى النتائج التي يحققها.

في الواقع، يجب عليك أن تكوني حذرة عندما تمدحين ذكاء طفلك فإن الأطفال الذين يتم مدحهم بعبارة "الطفل الذكي" هم أكثر عرضة للغش لأنهم يخشون خيبة أمل آبائهم في حالة فشلهم في الحصول على درجات عالية.

لذا بدلاً من مدحه بقول "الطفل الذكي"، سيكون من الأفضل أن تقول "ماما فخورة، لقد حاولت جيدًا".

استمري في الثناء عليه حتى لو فشل

الثناء شكل من أشكال المكافأة على الجهد المبذول في تحقيق شيء ما. لكن هذا لا يعني أنه لا يجب عليك مدح طفلك عند إخفاقه والفشل لذا، ابقي حاضرة لي وخاصة إذا حاول الطفل بشكل جدي لذلك لا تنسي أن تمدحي طفلك على المجهود الذي يبذله والنتائج التي يحصل عليها فإن القيام بذلك بالطريقة الصحيحة يمكن أن يساعد في تشكيل شخصية الطفل .

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص