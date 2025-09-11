ما هي الأصوات الصحية التي يصدرها مولودك في شهوره الأولى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 07:07 صباحاً - تفرح الأم وتسعد ويبتهج قلبها حين يصبح مولودها للمرة الأولى بين يديها ولذلك فهي تريد أن تطمئن أنه قد جاء إلى الحياة وهو يتمتع بصحة جيدة ولذلك فهي تتابع كل حركاته وكل ما يصدر منه من أصوات، إضافة لمراقبتها لكل الأعراض التي تظهر عليه ابتداء من مراقبة السرة مثلًا وانتظار سقوط بقايا الحبل السري.

هناك العديد من الأصوات التي تصدر من المولود وتستمر معه لعدة أشهر وهي أصوات صحية وغير مقلقة وتشير إلى صحة المولود ما لم يحدث أي مضاعفات لها ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داوود، حيث أشار إلى أهم الأصوات الصحية التي يصدرها مولودك في شهوره الأولى ومنها الزغطة وصوت هديل الحمام وغيرهما ودلالاتها ونواحي القلق في الآتي:

صوت الهديل من الأصوات الصحية التي يصدرها المولود

مولود يناغي

اعلمي أن طفلك المولود حديثًا وخلال الشهور الأولى من ولادته وغالبًا الشهور التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر يبدأ في إطلاق صوت يعرف عالميًا وعلميًا في الأوساط الطبيبة بمصطلح " cooing" في حين أن مسميات هذا الصوت حول العالم تختلف من مكان إلى آخر حيث يطلق عليه في بعض المناطق اسم خرير الماء، وفي بلدان أخرى يسمى هذا الصوت باسم غناء الملائكة، ولكنه في النهاية ومهما اختلفت تسميته فهو صوت جميل تنتظره كل الأمات.

لاحظي أن طفلك المولود سوف يبدأ في إطلاق ما يعرف بصوت هديل الحمام وهو صوت يكون مزيجًا ما بين ضحك وكلام، أي محاولات أولية للنطق حيث يحاول المولود الصغير أن يعبر للأم عن مشاعره التي يشعر بها ولكنها بالطبع خطوة ليست سهلة أو بسيطة بالنسبة له، بل على العكس من ذلك تمامًا ولكنه يحاول فهي خطوة تحتاج من الرضيع أن يحرك عضلات عدة في فمه، لكي يتمكن من إصدار هذا الصوت الجميل مما يعني أن إطلاق المولود لصوت هديل الحمام يعد تطورًا هامًا يريح ويطمئن الأطباء قبل الأمهات.

راقبي مولودك مع حلول شهره الثالث؛ لأن الرضيع يجب أن يطلق هذا الصوت تحديدًا والذي سيكون مزيجًا بين الغناء والكلام، أو قد يكون مزيجا بين الكلام والضحك وكأنه يخلط عدة مهارات معًا؛ لكي تطمئني أن الرضيع ينمو بشكل طبيعي وصحي ويتطور حسب معدلات النمو المتعارف عليها عالميًا.

اهتمي وتابعي سماع صوت هديل الحمام من مولودك لأنه يعبر من خلاله عن حبه لك وفرحته وراحته حين تكونين بالقرب منه، وسوف يطلقه كثيرًا في حالات معينة مثل حين تكونين قد انتهيت من حمّامه وتغيير حفاضه حيث سيشعر بالراحة والانتعاش ويمارس إطلاق هديله المحبب لقلبك، والذي يكون أجمل من صوت الموسيقى لك حتى يستغرق في نومه.

راقبي صوت هديل الحمام الذي سوف يطلقه مولودك لأنه عبارة عن تواصل سليم وصحي مع المحيط بالطفل وتعبير عن شعوره بالراحة، ودلالة أنه لا يعاني من أي مرض، أوأنه غير منزعج مثلًا من حشرة مختفية في فراشه، كما أنك لن تسمعي هذا الصوت في حال مرضه وعليك أن تتواصلي معه وتشجعيه بترديد نفس النغمات معه؛ لأن الرضيع يفهم أمه وفي عمر مبكر جدًا ويشعر بها ويفسر تعبيرات ولغة جسدها ومن هنا تأتي أهمية التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة ؛ لأن التواصل معه يكون هامًا في ذلك العمر، حيث يعزز الرابطة بين الأم وبين الطفل ويسهم في نموه العاطفي والاجتماعي واللغوي.

صوت ابتلاع الحليب من الأصوات الصحية التي يصدرها المولود

تكريع المولود

اعلمي أنه من الضروري أن تتابعي صوت ابتلاع الطفل للحليب أثناء عملية الرضاعة من صدرك، ويجب أن يكون سماع صوت البلع المعروف بين كل مصتين أو ثلاث مصات على الأقل، ويكون سماع ذلك الصوت طبيعياً ومطلوباً، وفي حال غياب سماعه يجب أن تشعري بالقلق على نجاح عملية الرضاعة فعلياً.

لاحظي أن سماع صوت بلع رضيعك للحليب يعني أنك تتبعين خطوات عملية الرضاعة الصحيحة من حيث طريقة التقام المولود لحلمة الثدي، وكذلك اختيارك الصحيح لهيئة الرضاعة المناسبة، وكذلك تتأكدين أيضًا أن هناك تواصلاً نفسياً وعاطفياً جيدا بينك وبين رضيعك؛ ما يعني أن نمو المولود خصوصًا في شهوره الأولى يسير على نحو صحيح وبدون مشاكل صحية.

توقعي أن يكون عدم سماعك لصوت بلع الحليب من رضيعك الصغير يعني أن الحليب ليس كافيًا في صدرك أو أن الحليب لا ينزل منذ البداية من صدرك نحو فم الطفل ثم إلى معدته؛ وبالتالي يجب أن تبحثي عن العوامل التي تؤدي إلى عدم إدرار الحليب في صدرك، وعلى العكس من الطفل الذي تسمعين صوت ابتلاعه للحليب إلى درجة أن يُغص الطفل أي يشرق بالحليب ويُضطر كل مصة أو مصتين للتوقف عن الرضاعة؛ ما يعني كفاية حليب أمه بالنسبة له.

صوت الشخير من الأصوات الصحية التي يصدرها المولود

اعلمي أن الشخير عند حديثي الولادة هو أمر شائع وحالة طبيعية وصحية بسبب تطور الجهازين الهضمي والتنفسي عند مولودك أو قد يحدث بسبب انسداد الأنف أو جفافه، أو بسبب عدم انتظام حركة الأمعاء، أو وجود ارتجاع المريء الطبيعي في الشهور الأولى في أغلب الأحيان عند معظم الرضع مما لا يدعو إلى القلق، ولكن في حال إذا كان الشخير مستمرًا ومصحوبًا بأعراض أخرى تبدو مقلقة مثل صعوبة التنفس عند الطفل فيجب استشارة الطبيب لاستبعاد مشكلة مرتبطة بجهازه التنفسي، مثل تضخم اللوزتين أو وجود ما يعرف بظاهرة انقطاع التنفس الانسدادي النومي.

قومي بعدة خطوات صغيرة وبسيطة في حال استمر الشخير عند مولودك لمدة أطول من المتوقع، ومن هذه الخطوات استخدام محلول ملحي مخصص للرضع لترطيب الممرات الأنفية، وكذلك تعديل هيئة النوم عند المولود ويفضل أن يوضع على جانبه مما يساعد على تدفق الهواء إلى أنفه ثم جهازه التنفسي بشكل أفضل ويمكن رفع رأس سرير الطفل قليلاً ضمن أهم النصائح عند اختيار سرير الطفل الرضيع لتسهيل عملية التنفس.

صوت الحازوقة" الزغطة" من الأصوات الصحية التي يصدرها المولود

مولود مصاب بالحازوقة

لاحظي أن الحازوقة أو الزغطة هي ظاهرة شائعة عند المواليد وتستمر حتى عدة شهور دون الحاجة إلى علاج، وإذا كانت المعتقدات الشعبية قد أشارت إلى أن الزغطة تحدث عند المولود لأن ذلك يدل على اتساع معدته وأمعائه واستعدادهما لاستقبال المزيد من الغذاء فقد بين العلم أن الحازوقة عند المولود حالة شائعة وطبيعية، وتبدأ عند الجنين أثناء وجوده في رحم الأم وهي بمثابة التدريب والتهيئة لعضلة الحجاب الحاجز، مما يُعد ويجهز الطفل للتنفس من خلال رئتيه بعد الولادة..

اعلمي ان الحازوقة قد تحدث في بعض الأحيان بسبب تهيج الحجاب الحاجز أو ابتلاع الرضيع للهواء أثناء الرضاعة، وعادة ما تنتهي في غضون دقائق ولكن يمكن أن تقوم الأم بطريقة أن تحمل الطفل بهيئة الجلوس وتقوم بتكريعه بلطف أو أن تقدم له اللهاية لكي تشتت انتباهه عنها لكي لا يبكي حيث ينزعج من استمرارها ولكن في حال استمرت الحازوقة لأكثر من يومين ولاحظت الأم أن مولودها يتألم فيجب أن تذهب به إلى الطبيب.

