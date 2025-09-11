«أكاديمية أنور قرقاش»: جودة الحياة محور عمل الحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الرابعة عشرة، يمثّل منصة عالمية مهمة للحوار وتبادل المعرفة حول قضايا الاتصال وجودة الحياة، مشيراً إلى أن شعار هذا العام «اتصال من أجل جودة الحياة» يعكس التزاماً إنسانياً أساسياً باعتبار جودة الحياة حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان عالمياً.

وقال على هامش المنتدى: جودة الحياة اليوم أصبحت جزءاً محورياً من عمل الحكومات والمؤسسات، وتشمل مجالات متنوعة مثل الأمن الغذائي، التكنولوجيا، الصحة. وتابع: الاتصال والدبلوماسية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بجودة حياة الإنسان، فالدبلوماسية تُعنى بمد جسور التواصل بين الشعوب والأمم وخلق بيئة للحوار والنقاش وتبادل المعرفة، بما يعزز التفاهم ويهيئ ظروفاً أفضل لمستقبل الشعوب. وأشار الظاهري إلى أن مشاركة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في المنتدى تأتي لتوقيع اتفاقية تعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، واصفاً الخطوة بأنها استراتيجية وتنسجم مع أهداف الطرفين في بناء القدرات وتعزيز المهارات في مجالي الاتصال والدبلوماسية.