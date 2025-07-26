الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخي مدمن مخدرات، وأخاف إذا أبلغت الشرطة أن ترفع ضده قضية جزائية، ويحبس، فماذا أفعل؟

يجب أن نتفق على أن المدمن شخص مريض، وأنه يحتاج إلى علاج، وليس إلى عقاب.

وتتناول المادة (44) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عقوبات تعاطي المخدرات لأول مرة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً، ولا تزيد على 100 ألف درهم.

وإذا ارتكب الجريمة مرة ثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم.

وإذا ارتكبها للمرة الثالثة أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم.

وبالنسبة للسؤال، يمنح القانون المتعاطي وأهله فرصة كاملة لعدم تعريضه للمساءلة الجزائية. وتنص المادة (89) على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو المواد التي يسري بشأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون، إذا تقدّم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أصدقائه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو مَن يتولى تربيته، إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة، قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تُقرر إخراجه».

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