الامارات | «أثر بلس».. أول مركز متخصِّص في تسريع الأثر الاجتماعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، «أثر+» (أثر بلس)، أول مركز متخصِّص في تسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي.

ويندرج إطلاق المركز تحت مظلة «عام المجتمع» في الإمارات، وفي إطار مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها الهيئة ليشكِّل مركزاً متخصصاً يجمع المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصنّاع الأثر، ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية.

ويمثِّل «أثر+» مبادرة لتمكين الجهات ذات الأثر الاجتماعي من النمو والازدهار، ويوفِّر المركز مساحات عمل مخصَّصة، وإرشاداً من الخبراء، وخدمات مهنية احترافية، وبرامج تدريب.

وأكدت «معاً» أن «أثر+»، يُعد حافزاً للتعاون وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، ليوفِّر لصنّاع الأثر الاجتماعي مساحة حيوية لتطوير الحلول، وتبادل المعرفة، والحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لبناء مستقبل أكثر شمولية ومرونة، مشيرة إلى أن المركز يرسخ التزامها بترابط المجتمع، وتمكين القطاع الاجتماعي، من خلال ما يقدمه من ورش عمل لبناء القدرات، وفعاليات التواصل، وجلسات استشارية فردية، وخيارات العضوية المرنة، كما يعزز إطلاق «أثر+» مكانة إمارة أبوظبي وجهة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، وعملها على ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة، وتحقيق التقدُّم الاجتماعي الملموس.

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