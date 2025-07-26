شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى آيفون.. أهم مزايا النسخة الجديدة من نظام iOS 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل رسميًا النسخة التجريبية العامة لتحديث iOS 26، مما يتيح لمستخدمي iPhone تجربة الميزات الجديدة، وواجهة المستخدم المُحسّنة، ونظام Apple Intelligence المُحسن.



ومع هذه النسخة التجريبية العامة، سيتمكن مستخدمو iPhone أخيرًا من تجربة واجهة المستخدم Liquid Glass المُروّج لها من Apple، والتي تتميز بعناصر شفافة تشبه الزجاج في جميع أنحاء واجهة المستخدم، بما في ذلك أيقونات التطبيقات والأزرار وعناصر التحكم والتنقل داخل التطبيقات، وغيرها.

ومع ذلك، هناك بعض الإضافات الجديدة في iOS 26 قد تكون مفيدة للمستخدمين يوميًا، لذلك، لفهم تحديث برامج آبل الجديد بشكل أفضل، أدرجنا عدةميزات مفيدة في iOS 26 يجب عليك تجربتها على أجهزة iPhone الخاصة بك.

وقد أطلقت Apple أخيرًا ميزة الترجمة المباشرة على أجهزة iPhone، مما يتيح للمستخدمين تجاوز حواجز اللغة وستترجم هذه الميزة، المدعومة بتقنية Apple Intelligence، النصوص والصوت فورًا على تطبيقات الطرف الأول مثل الرسائل، وFaceTime، وتطبيق الهاتف، ونظرًا لأنها تعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز، ستبقى محادثات المستخدمين المترجمة على الجهاز، مما يجعله أكثر أمانًا ويحل أي مخاوف تتعلق بالخصوصية.



كما طرحت Apple تطبيق ألعاب مستقل، وهو متجر شامل لجميع الاحتياجات وسيتمكن مستخدمو iPhone من خلال التطبيق من اكتشاف ألعاب جديدة وشائعة، بما في ذلك Sneaky Sasquatch وMini Motorways. كما يأتي مع مركز ألعاب حيث يشارك الأصدقاء تاريخ الألعاب، ويرسلون روابط دعوة ورموز حفلات.

ومن بين هذه المزايا أيضا ميزه فحص المكالمات، هذه إضافة مفيدة أخرى لتحديث iOS 26 وستتيح هذه الميزة لجهاز iPhone الخاص بك معرفة اسم المتصل والغرض من الاتصال، مما يسمح للمستخدم بتحديد ما إذا كان يريد الرد على المكالمة أم لا.

وقد تكون هذه الميزة مفيدة، نظرًا لكثرة المكالمات المجهولة، وقد يكون الرد على كل مكالمة أمرًا مرهقًا وستأتي هذه الميزة أيضًا مع "مساعدة الانتظار"، التي تُعلم المستخدمين، فيرد المتلقي على المكالمة.