شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعتمد طريقة شحن جديدة لساعة Pixel Watch 4 لاسلكيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير أن ساعة Pixel Watch 4 ستستخدم نظام شحن مختلف تمامًا عند الإعلان عنها رسميًا في غضون أسابيع قليلة، وفقًا لصور مسربة من Android Headlines ، فبدلاً من الشحن عبر دبابيس بوجو المعقدة مثل ساعات Pixel السابقة، تشير الصور إلى أن جوجل قد تعتمد أخيرًا شكلًا أبسط من الشحن اللاسلكي.

وتُظهر الصور ساعة Pixel Watch الجديدة وهي تشحن في حامل جانبي، مع عرض الشحن الحالي والوقت والمنبه القادم، على غرار Apple Watch، وبحسب ما ورد، يُشغّل الحامل الساعة الذكية من خلال نقاط اتصال معدنية موصلة على الجانب الأيسر، مقابل تاج Pixel Watch 4، وكانت نقاط اتصال الشحن الجديدة مرئية في تسريب سابق لـ Pixel Watch 4، والذي أشار أيضًا إلى أن الساعة الذكية الجديدة قد تكون أكثر سمكًا من Pixel Watch 3.

وأفادت تقارير Android Headlines أن قرار جوجل بتغيير طريقة شحن الساعة قد يُتيح العديد من المزايا الجديدة، ستتميز ساعة Pixel Watch 4 وفقًا للتقارير، بسرعة شحن أعلى بنسبة 25%، ومساحة كافية لمستشعرات جديدة، وتصميم أسهل في الإصلاح من ساعات Pixel السابقة، بفضل لوحة خلفية قابلة للإزالة.

كما يُشاع أن الساعة الجديدة ستتميز بشاشة أكثر سطوعًا وستتوفر بألوان جديدة ، ويمكنك شراء Pixel Watch 3 باللون الفضي المصقول، أو الذهبي الشمبانيا، أو الأسود غير اللامع، بمقاسي 41 مم و45 مم ، وستتوفر Pixel Watch 4 أيضًا باللون الأسود، أو الفضي، أو الذهبي، أو لون "حجر القمر" الرمادي المزرق.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل ساعة Pixel Watch 4 إلى جانب العديد من هواتف Pixel 10 الجديدة في 20 أغسطس.