شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قواعد جديدة لمتجر تطبيقات آبل مراعاة للتصنيفات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الصيف، أطلقت آبل نظام iOS 26، وهو الآن في نسخته التجريبية العامة، وجاء معه مجموعة من ميزات حماية الأطفال الجديدة، وتُغيّر آبل تلقائيًا تصنيفات العمر لجميع التطبيقات والألعاب على متجر التطبيقات.

وهذه التحديثات متاحة بالفعل إذا كنت تستخدم الإصدارات التجريبية من iOS 26، أو iPadOS 26، أو macOS Tahoe 26، أو tvOS 26، أو visionOS 26، أو watchOS 26.

حتى الآن، كانت تقييمات متجر التطبيقات محدودة للغاية، حيث اقتصرت في الغالب على 4+ و9+، ولكن مع هذا النظام الجديد، تضيف آبل فئات 13+ و16+ و18+ لتعكس بشكل أفضل نوع المحتوى الذي يحتويه التطبيق وستظل التقييمات تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لمعايير المحتوى المحلية.

لضمان دقة تصنيفات الأعمار الجديدة، تُحدّث آبل أيضًا الاستبيان الذي يتعين على المطورين تعبئته عند تقديم أي تطبيق و تتضمن الآن أسئلة إلزامية جديدة تغطي كل شيء، بدءًا من عناصر التحكم والقدرات داخل التطبيق، وصولًا إلى المحتوى المتعلق بالصحة والموضوعات العنيفة.

باختصار، تسعى آبل إلى تكوين صورة أوضح عن وظائف كل تطبيق، وما إذا كان آمنًا للمستخدمين الأصغر سنًا.

وهناك عوامل ربما دفعت آبل إلى هذا الاتجاه، أحدها: النقد، في العام الماضي، انتقد تقرير صادر عن مبادرة "هيت" و"بارنتس توجذر أكشن" كلاً من آبل وجوجل لعدم بذلهما جهوداً كافية لحماية الأطفال في متاجر تطبيقاتهما.

ومن بين ما يقرب من 800 تطبيق تمت مراجعتها، وُصف أكثر من 200 تطبيق بأنها "محتوى أو ميزات مثيرة للقلق" - ولا يزال الكثير منها يُسوّق للأطفال.

وقد يكون الضغط القانوني عاملاً آخر، فقد طُرح قانون جديد يُسمى "قانون محاسبة متجر التطبيقات" في وقت سابق من هذا العام، وقد يُجبر شركات مثل آبل وجوجل على التحقق من أعمار المستخدمين قبل تنزيل التطبيقات، ورغم أنه ليس قانونًا وطنيًا بعد، إلا أن بعض الولايات - بما فيها تكساس - أقرته بالفعل، مما يعني أن تشديد عمليات التحقق من العمر قد يكون وشيكًا.

ونظام التصنيف العمري الجديد هذا ليس مجرد تغيير شكلي، بل هو بمثابة تكثيف من آبل جهودها لإنشاء متجر تطبيقات أكثر أمانًا، وربما لتظل على اطلاع دائم باللوائح الجديدة.